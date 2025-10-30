https://ria.ru/20251030/tramp-2051689727.html
Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем по итогам переговоров
Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем по итогам переговоров - РИА Новости, 30.10.2025
Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем по итогам переговоров
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем может быть подписана по итогам саммита с лидером КНР Си Цзиньпином. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T05:23:00+03:00
2025-10-30T05:23:00+03:00
2025-10-30T05:23:00+03:00
в мире
китай
сша
пусан
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html
китай
сша
пусан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, пусан, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Пусан, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Трамп допустил подписание торговой сделки с Китаем по итогам переговоров
Трамп: Китай и США могут заключить торговую сделку по итогам переговоров