Трамп прибыл в Пусан, где встретится с лидером КНР
Президент США Дональд Трамп прибыл в южнокорейский Пусан, где в ближайшие часы встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, следует из кадров трансляции местных... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T04:27:00+03:00
в мире
пусан
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
