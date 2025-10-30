Рейтинг@Mail.ru
04:27 30.10.2025 (обновлено: 04:28 30.10.2025)
Трамп прибыл в Пусан, где встретится с лидером КНР
Президент США Дональд Трамп прибыл в южнокорейский Пусан, где в ближайшие часы встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, следует из кадров трансляции местных... РИА Новости, 30.10.2025
Трамп прибыл в Пусан, где встретится с лидером КНР

Трамп прибыл в Пусан для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином

ПУСАН (Южная Корея), 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прибыл в южнокорейский Пусан, где в ближайшие часы встретится с лидером КНР Си Цзиньпином, следует из кадров трансляции местных телеканалов.
Согласно трансляции, президента США прибыл в южнокорейский город на вертолете.
Встреча с лидером КНР должна начаться в ближайшие часы.
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
СМИ: Си Цзиньпин отправился в Южную Корею для участия в саммите АТЭС
Вчера, 03:54
 
