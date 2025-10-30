https://ria.ru/20251030/tramp-2051675810.html
Южная Корея построит АПЛ в США, заявил Трамп
Южная Корея построит АПЛ в США, заявил Трамп - РИА Новости, 30.10.2025
Южная Корея построит АПЛ в США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея построит свою атомную подлодку (АПЛ) на верфи в американской Филадельфии. РИА Новости, 30.10.2025
Южная Корея построит АПЛ в США, заявил Трамп
Трамп: Южная Корея построит АПЛ в Филадельфии