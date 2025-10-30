Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея построит АПЛ в США, заявил Трамп
01:21 30.10.2025
Южная Корея построит АПЛ в США, заявил Трамп
Южная Корея построит АПЛ в США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея построит свою атомную подлодку (АПЛ) на верфи в американской Филадельфии.
в мире
южная корея
сша
дональд трамп
филадельфия
южная корея
сша
филадельфия
в мире, южная корея, сша, дональд трамп, филадельфия
В мире, Южная Корея, США, Дональд Трамп, Филадельфия
Южная Корея построит АПЛ в США, заявил Трамп

Трамп: Южная Корея построит АПЛ в Филадельфии

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея построит свою атомную подлодку (АПЛ) на верфи в американской Филадельфии.
"Южная Корея будет строить свою атомную подлодку на верфи в Филадельфии, прямо здесь, в США", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее Трамп сообщил, что разрешил Южной Корее построить АПЛ.
Действующее соглашение между США и Южной Кореей запрещает азиатской стране обогащать уран. Сеул давно заявлял об амбициях по разработке АПЛ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп заявил, что Южная Корея будет закупать много газа и нефти у США
В миреЮжная КореяСШАДональд ТрампФиладельфия
 
 
