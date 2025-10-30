Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Южная Корея будет закупать много газа и нефти у США - РИА Новости, 30.10.2025
00:36 30.10.2025
Трамп заявил, что Южная Корея будет закупать много газа и нефти у США
Трамп заявил, что Южная Корея будет закупать много газа и нефти у США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея будет закупать много газа и нефти у США. РИА Новости, 30.10.2025
Трамп заявил, что Южная Корея будет закупать много газа и нефти у США

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея будет закупать много газа и нефти у США.
"Они согласились покупать нашу нефть и газ в огромных объёмах", - написал он в соцсети Truth Social.
Переговоры Трампа, который находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября, и президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна состоялись в среду в городе Кёнчжу.
Трамп заявил, что дал Южной Корее согласие на строительство АПЛ
В миреЮжная КореяСШАДональд ТрампЛи Чжэ Мен
 
 
