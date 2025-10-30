Рейтинг@Mail.ru
Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Теннис
 
01:31 30.10.2025 (обновлено: 01:39 30.10.2025)
Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
теннис
спорт
карен хачанов
алекс де минаур
спорт, карен хачанов, алекс де минаур
Теннис, Спорт, Карен Хачанов, Алекс де Минаур
Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Хачанов обыграл Фонсеку и вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Карен Хачанов
Карен Хачанов - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Социальные сети Хачанова
Карен Хачанов. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро.
В матче второго раунда посеянный под десятым номером Хачанов обыграл бразильца Жоао Фонсеку со счетом 6:1, 3:6, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 50 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
29 октября 2025 • начало в 23:35
Завершен
Карен Хачанов
2 : 16:13:66:3
Жуан Фонсека
Календарь Турнирная таблица История встреч
В матче за выход в четвертьфинал турнира Хачанов сыграет против победителя встречи Габриэль Диалло (Канада) - Алекс де Минаур (Австралия, 6).
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Синнер вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
29 октября, 21:03
 
Теннис
 
Матч-центр
 
