Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в третий раунд турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
теннис
спорт
карен хачанов
алекс де минаур
