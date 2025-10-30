Актриса Аглая Тарасова покинула здание суда в Домодедово

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Актриса Аглая Тарасова покинула в Домодедовский суд Подмосковья, где состоялось предварительное заседание по уголовному делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса, сообщил журналистам один из сотрудников суда.
Как передает корреспондент РИА Новости, журналисты не видели, как Тарасова покидала здание Домодедовского суда. Предположительно, она покинула здание через другой выход.
Ранее корреспондент РИА Новости из зала суда сообщил, что Домодедовский суд Московской области продлил на три месяца Тарасовой запрет определенных действий по делу о контрабанде вейпа с маслом каннабиса.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие возбудило в отношении нее уголовное дело и 3 сентября предъявило обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Сама Тарасова в суде заявляла, что раскаивается и "совершила большую ошибку". Она просила не запрещать ей перемещения поскольку в сентябре она собиралась начать съемки в трех картинах одновременно и не хотела их срывать своим отсутствием.
В свою очередь следователь настаивал на домашнем аресте, поскольку у актрисы есть паспорт Израиля и, по его мнению, она могла скрыться.
Тем не менее, суд пошел навстречу актрисе и не стал ограничивать ее в перемещениях. Ей запрещено лишь покидать место жительства в ночное время и пользоваться средствами связи кроме вызова экстренных служб.
