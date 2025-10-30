Рейтинг@Mail.ru
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 30.10.2025 (обновлено: 16:23 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/svo-2051877818.html
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ
Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:22:00+03:00
2025-10-30T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
димитров
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912066_0:148:2971:1819_1920x0_80_0_0_fdd0c4548ac6c0c258008ea990d2eb08.jpg
https://ria.ru/20250608/refrizherator-2021611628.html
красноармейск
димитров
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912066_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_c2d99c8b9f7c820f2779feff34f7ce92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, димитров, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Димитров, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ

Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ в Купянске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ, сообщило ведомство.
"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", - говорится в сообщении.
Рефрижератор с телами погибших солдат ВСУ открывают для иностранных журналистов - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Иностранным журналистам показали тела украинских солдат
8 июня, 11:28
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДимитровРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала