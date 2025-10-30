https://ria.ru/20251030/svo-2051877818.html
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ
Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:22:00+03:00
2025-10-30T16:22:00+03:00
2025-10-30T16:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
димитров
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912066_0:148:2971:1819_1920x0_80_0_0_fdd0c4548ac6c0c258008ea990d2eb08.jpg
https://ria.ru/20250608/refrizherator-2021611628.html
красноармейск
димитров
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047912066_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_c2d99c8b9f7c820f2779feff34f7ce92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, димитров, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Димитров, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ
Иностранным журналистам обеспечат проезд к местам блокирования ВСУ в Купянске