Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 180 военных ВСУ, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.