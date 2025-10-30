Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:30 30.10.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 180 военных ВСУ, а также боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 22 автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств", - говорится в сообщении.
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Платоновка, Северск, Закотное, Дроновка и Петровское Донецкой Народной Республики, добавили в ведомстве.
Аудиозапись радиоперехвата о казнях мирных жителей Красного Лимана боевиками ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Боевики ВСУ казнят жителей Красного Лимана, следует из радиоперехвата
Вчера, 12:28
 
