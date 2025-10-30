https://ria.ru/20251030/svo-2051813353.html
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки - РИА Новости, 30.10.2025
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 180 военных ВСУ, а также боевую машину реактивной системы...
специальная военная операция на украине
северск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
спецоперация
северск
Подразделения "Южной" группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки
МО РФ: подразделения "Южной" группировки уничтожили до 180 военных ВСУ за сутки