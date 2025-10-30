Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.