Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 80 боевиков ВСУ, два артиллерийских орудия, 13 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной... РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
запорожская область
Войска "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
МО России: ВСУ за сутки потеряли до 80 боевиков в зоне действия войск "Днепра"