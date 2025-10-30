Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, как уточнили в ведомстве, подразделения первой танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника населенных пунктов Петропавловка и Куриловка в Харьковской области.