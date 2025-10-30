Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 30.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"
ВСУ за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2025
харьковская область, вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия подразделений "Запада"

МО России: ВСУ за сутки потеряли до 230 боевиков в зоне действия войск "Запад"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 230 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки "Запад", сообщили в Минобороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 230 военнослужащих, три бронеавтомобиля, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что только в районе Купянска в Харьковской области за сутки были уничтожены до 50 военнослужащих ВСУ и шесть единиц военной техники, в том числе самоходная артиллерийская установка и два пикапа.
Кроме того, как уточнили в ведомстве, подразделения первой танковой армии продолжают зачистку от разрозненных групп противника населенных пунктов Петропавловка и Куриловка в Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
