ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/svo-2051809945.html
ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:20:00+03:00
2025-10-30T12:20:00+03:00
https://ria.ru/20251030/sadovoe-2051808305.html
ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ

ВС России нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Работа расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Группировка "Запад" освободила Садовое в Харьковской области
Вчера, 12:17
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
