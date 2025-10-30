https://ria.ru/20251030/svo-2051809945.html
ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ
ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 30.10.2025
ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:20:00+03:00
2025-10-30T12:20:00+03:00
2025-10-30T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3119a55943078655d43a599ef1d9a832.jpg
https://ria.ru/20251030/sadovoe-2051808305.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982416667_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1d6d02df085796cd31357e8fd2c406bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
ВС России поразили объекты железнодорожной инфраструктуры ВСУ
ВС России нанесли поражение объектам железнодорожной инфраструктуры ВСУ