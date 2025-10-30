https://ria.ru/20251030/svo-2051807380.html
Российские военные продолжают уничтожение формирований ВСУ в Купянске
Российские военные продолжают уничтожение формирований ВСУ в Купянске - РИА Новости, 30.10.2025
Российские военные продолжают уничтожение формирований ВСУ в Купянске
Российские Вооружённые силы продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ в Купянске в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:14:00+03:00
2025-10-30T12:14:00+03:00
2025-10-30T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
красный лиман
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:129:3030:1833_1920x0_80_0_0_c7b78799e5ccb2fce29b784f6fa1af90.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051706165.html
харьковская область
красный лиман
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045639044_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_02f68afe46f3b5960fa8b3dfe5caebaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, харьковская область, красный лиман, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные продолжают уничтожение формирований ВСУ в Купянске
МО РФ: российские военные продолжают уничтожение формирований ВСУ в Купянске