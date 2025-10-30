Рейтинг@Mail.ru
Миллион за информацию: семья пропавшего в Босфоре пловца продолжает поиски
14:33 30.10.2025 (обновлено: 15:31 30.10.2025)
Миллион за информацию: семья пропавшего в Босфоре пловца продолжает поиски
Миллион за информацию: семья пропавшего в Босфоре пловца продолжает поиски
Семья пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова не теряет надежду найти спортсмена. В четверг мать атлета Галина в разговоре с РИА Новости объявила о...
Миллион за информацию: семья пропавшего в Босфоре пловца продолжает поиски

Николай Свечников
МОСКВА, 30 окт РИА Новости, Андрей Васильчин. Семья пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова не теряет надежду найти спортсмена. В четверг мать атлета Галина в разговоре с РИА Новости объявила о вознаграждении в миллион рублей за информацию о нахождении ее сына.
"Просим очевидцев найтись. Объявили вознаграждение в один миллион рублей. Возможно, сработает", — сказала женщина.

Ранее Свечникова поведала корреспонденту агентства о встрече с турецким очевидцем, последним видевшим Николая во время заплыва. Он утверждал, что видел, как российский пловец, махнув рукой, продолжил движение в неправильном направлении. Вот как прошел разговор матери Николая со свидетелем:
"Ходили до часу ночи. У нас двоякие чувства, есть подозрение, что он зачем-то нас запутывает. Свидетель — пожилой турок, любит к себе внимание. Его версия, что Николай сбежал от СВО и долгов. А еще одна версия — другая семья. Но человек первый раз в Стамбуле, я это еле доказала. В паспорте есть печати, это легко проверить".

Николай Свечников
Ранее семья, собиравшаяся подать иск на организаторов заплыва, отправила заявление в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой усиления поисков и повторно подала официальное обращение в МИД РФ с целью получения информации о его результатах. Свечникову смущало, что родным спортсмена не предоставили записи заплыва.
Помимо этого, мать спортсмена с супругой Николая планировали отправиться в Турцию для встречи с адвокатом, прокурором и обращения к дипломату Алексею Иванову за разъяснением его заявления о том, что поиски пловца планируют прекратить. Вот что говорил временный поверенный в делах РФ в Турции неделями ранее:
"С большим сожалением вынуждены констатировать, что поиски российского пловца Свечникова не увенчались успехом. В рамках своих полномочий продолжаем оказывать поддержку родственникам пропавшего без вести. Находимся в постоянном контакте с местными властями по данному сюжету".

Незадолго до этого семья обратилась в Красный Крест с просьбой о помощи в поисках. Гуманитарная организация обещала подключиться и расширить поисковую операцию до Мраморного моря.
Напомним, что Свечников пропал два месяца назад. В августе Николай был одним из трех тысяч участников 37-го международного межконтинентального заплыва через Босфор, который ежегодно проводят в Турции с 1989 года. Спортсменам 24 августа предстояло проплыть 6,5 км, однако по окончании состязания не добравшийся до финиша Свечников не вышел на связь, а его вещи остались нетронутыми.
Поиски осложнило то, что исчезновение спортсмена обнаружили спустя полдня, и за это время в проливе уже было возобновлено судоходство. По Босфору даже прошли несколько военных кораблей в рамках местного фестиваля. Впрочем, водолазы, вертолет, гидролокатор и добровольцы продолжали искать кандидата в мастера спорта. Полиция изъяла вещи Свечникова и не отдавала их родственникам.
Основных версий, которые обсуждаются в прессе, всего две:
  1. Несчастный случай. Что подразумевает утопление Николая. Ученики Свечникова принимали участие в злополучном заплыве и рассказали, что тренер преодолел с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду. Также СМИ писали, что спустя три дня после пропажи трекер россиянина подавал сигнал из воды;
  2. Побег. Россиянин выплыл на берег и, сбросив чип в море, ушел. Чтобы исключить такое предположение, были запрошены записи с камер видеонаблюдения всех прибрежных кафе и других объектов. Впоследствии оказалось, что на записях с камер есть только места погружения спортсменов в воду и места завершения гонки, где они выходят из воды.
Также была версия о столкновении Свечникова с другим пловцом, однако ее быстро опровергли.
