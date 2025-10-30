Мать пропавшего Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина в разговоре с РИА Новости объявила о вознаграждении в 1 миллион рублей за информацию о нахождении ее сына.