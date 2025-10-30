Рейтинг@Mail.ru
Мать пропавшего Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
13:33 30.10.2025 (обновлено: 13:48 30.10.2025)
Мать пропавшего Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне
босфор, николай свечников, спорт
Босфор, Николай Свечников, Спорт
Мать пропавшего Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина в разговоре с РИА Новости объявила о вознаграждении в 1 миллион рублей за информацию о нахождении ее сына.
Ранее Свечникова рассказала РИА Новости о встрече с турецким свидетелем, последним видевшим Николая во время заплыва. Он утверждал, что видел, как российский пловец, махнув рукой, продолжил движение в неправильном направлении.
"Просим очевидцев найтись. Объявили вознаграждение в 1 млн рублей. Возможно, сработает", - сказала Свечникова.
Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор 24 августа. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. Пропажу спортсмена заметили только спустя несколько часов. Турецкие власти организовали поиски, которые не привели ни к какому результату.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Семья Свечникова получила его вещи, изъятые полицией
29 октября, 04:49
 
БосфорНиколай СвечниковСпорт
 
