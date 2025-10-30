https://ria.ru/20251030/svechnikov-2051831525.html
Мать пропавшего Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне
Мать пропавшего Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Мать пропавшего Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне
Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина в разговоре с РИА Новости объявила о вознаграждении в 1 миллион рублей за информацию о нахождении ее... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Мать пропавшего Свечникова пообещала вознаграждение за информацию о сыне
Мать пловца Свечникова пообещала миллион рублей за информацию о нахождении сына
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина в разговоре с РИА Новости объявила о вознаграждении в 1 миллион рублей за информацию о нахождении ее сына.
Ранее Свечникова рассказала РИА Новости о встрече с турецким свидетелем, последним видевшим Николая во время заплыва. Он утверждал, что видел, как российский пловец, махнув рукой, продолжил движение в неправильном направлении.
"Просим очевидцев найтись. Объявили вознаграждение в 1 млн рублей. Возможно, сработает", - сказала Свечникова.
Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор
24 августа. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. Пропажу спортсмена заметили только спустя несколько часов. Турецкие власти организовали поиски, которые не привели ни к какому результату.