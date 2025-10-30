https://ria.ru/20251030/svechnikov-2051830865.html
"У него другая семья?" Мать Свечникова шокировала версией исчезновения сына
"У него другая семья?" Мать Свечникова шокировала версией исчезновения сына
Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что турецкий свидетель выдвинул несколько версий исчезновения сына. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"У него другая семья?" Мать Свечникова шокировала версией исчезновения сына
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что турецкий свидетель выдвинул несколько версий исчезновения сына.
Ранее Свечникова рассказала РИА Новости о планах встретиться с турецким свидетелем, который последним видел ее сына во время заплыва. Он утверждал, что видел, как российский пловец, махнув рукой, продолжил движение в неправильном направлении.
«
"Вчера со свидетелем ходили до часу ночи. У нас двоякие чувства, есть подозрение, что он зачем-то нас запутывает. Свидетель - пожилой турок, любит к себе внимание. Его версия, что Николай сбежал от СВО и долгов. А еще одна версия - другая семья. Но человек первый раз в Стамбуле, я это еле доказала. В паспорте есть печати, это легко проверить", - сказала Свечникова.
Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. Пропажу пловца заметили только спустя несколько часов.