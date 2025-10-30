Рейтинг@Mail.ru
"У него другая семья?" Мать Свечникова шокировала версией исчезновения сына - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 30.10.2025 (обновлено: 13:48 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/svechnikov-2051830865.html
"У него другая семья?" Мать Свечникова шокировала версией исчезновения сына
"У него другая семья?" Мать Свечникова шокировала версией исчезновения сына - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
"У него другая семья?" Мать Свечникова шокировала версией исчезновения сына
Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что турецкий свидетель выдвинул несколько версий исчезновения сына. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T13:31:00+03:00
2025-10-30T13:48:00+03:00
босфор
стамбул
плавание
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443758_0:76:732:488_1920x0_80_0_0_cf5b4f635a5a87a3e06cc4712c475e32.jpg
https://ria.ru/20251029/svechnikov-2051363076.html
босфор
стамбул
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443758_41:0:692:488_1920x0_80_0_0_21db61c915c963018623a25dfa63a683.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
босфор, стамбул, плавание, вокруг спорта
Босфор, Стамбул, Плавание, Вокруг спорта
"У него другая семья?" Мать Свечникова шокировала версией исчезновения сына

Мать пловца Свечникова: свидетель выдвинул несколько версий исчезновения сына

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Мать пропавшего в Босфоре пловца Николая Свечникова Галина сообщила РИА Новости, что турецкий свидетель выдвинул несколько версий исчезновения сына.
Ранее Свечникова рассказала РИА Новости о планах встретиться с турецким свидетелем, который последним видел ее сына во время заплыва. Он утверждал, что видел, как российский пловец, махнув рукой, продолжил движение в неправильном направлении.
«
"Вчера со свидетелем ходили до часу ночи. У нас двоякие чувства, есть подозрение, что он зачем-то нас запутывает. Свидетель - пожилой турок, любит к себе внимание. Его версия, что Николай сбежал от СВО и долгов. А еще одна версия - другая семья. Но человек первый раз в Стамбуле, я это еле доказала. В паспорте есть печати, это легко проверить", - сказала Свечникова.
Свечников пропал 24 августа во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он один из почти 3000 участников не добрался до финиша. Пропажу пловца заметили только спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Семья Свечникова получила его вещи, изъятые полицией
29 октября, 04:49
 
БосфорСтамбулПлаваниеВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала