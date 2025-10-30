Левников рассудит "Краснодар" и "Спартак" в матче РПЛ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 2 ноября в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.

Помощники судьи - Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) отвечают Андрей Фисенко и Антон Фролов.

Встречу в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и столичным "Локомотивом", которая пройдет 1 ноября и начнется в 20:15, обслужит бригада Артема Чистякова. Помогать ему будут Андрей Образко и Варанцо Петросян. За VAR отвечают Артур Федоров и его помощник Рафаэль Шафеев.

Другие назначения тура:

31 октября, пятница:

ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород" - Сергей Карасев (VAR - Василий Казарцев);

1 ноября суббота:

"Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва) - Инал Танашев (Павел Кукуян);

"Динамо" (Махачкала) - "Крылья Советов" (Самара) - Сергей Чебан (Павел Шадыханов);

"Ростов" - "Акрон" (Тольятти) - Ян Бобровский (Алексей Сухой);

2 ноября, воскресенье:

"Оренбург" - "Сочи" - Евгений Буланов (Сергей Цыганок);