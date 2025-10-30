https://ria.ru/20251030/sudi-2051828506.html
Левников рассудит "Краснодар" и "Спартак" в матче РПЛ
Левников рассудит "Краснодар" и "Спартак" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Левников рассудит "Краснодар" и "Спартак" в матче РПЛ
Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским "Спартаком",... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
футбол
краснодар
спартак москва
зенит
российская премьер-лига (рпл)
кирилл левников
краснодар, спартак москва, зенит, российская премьер-лига (рпл), кирилл левников
Футбол, Краснодар, Спартак Москва, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ), Кирилл Левников
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым назначена на матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и московским "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 2 ноября в Краснодаре и начнется в 19:30 мск.
Помощники судьи - Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. За работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) отвечают Андрей Фисенко и Антон Фролов.
Встречу в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и столичным "Локомотивом", которая пройдет 1 ноября и начнется в 20:15, обслужит бригада Артема Чистякова. Помогать ему будут Андрей Образко и Варанцо Петросян. За VAR отвечают Артур Федоров и его помощник Рафаэль Шафеев.
ЦСКА (Москва) - "Нижний Новгород" - Сергей Карасев (VAR - Василий Казарцев);
"Рубин" (Казань) - "Динамо" (Москва) - Инал Танашев (Павел Кукуян);
"Динамо" (Махачкала) - "Крылья Советов" (Самара) - Сергей Чебан (Павел Шадыханов);
"Ростов" - "Акрон" (Тольятти) - Ян Бобровский (Алексей Сухой);
"Оренбург" - "Сочи" - Евгений Буланов (Сергей Цыганок);
"Балтика" (Калининград) - "Ахмат" (Грозный) - Иван Абросимов (Рафаэль Шафеев).