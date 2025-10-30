Брат Галкина* подал в суд на LIFE.RU

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Брат иноагента Максима Галкина* Дмитрий подал в суд на LIFE.RU из-за публикации о своем бизнесе, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.

Там уточнили, что поводом для иска стала опубликованная 6 октября статья "Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима*". По мнению истца, в ней изложены не соответствующие действительности сведения, носящие порочащий характер.