Брат Галкина* подал в суд на LIFE.RU
Брат Галкина* подал в суд на LIFE.RU
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Брат иноагента Максима Галкина* Дмитрий подал в суд на LIFE.RU из-за публикации о своем бизнесе, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
"В суд поступил иск Дмитрия Галкина
к ООО "ДИДЖИТАЛ НЬЮС" (LIFE.RU) о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказали в суде.
Там уточнили, что поводом для иска стала опубликованная 6 октября статья "Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима*". По мнению истца, в ней изложены не соответствующие действительности сведения, носящие порочащий характер.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября, добавили в суде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.