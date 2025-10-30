Рейтинг@Mail.ru
Брат Галкина* подал в суд на LIFE.RU
20:15 30.10.2025
Брат Галкина* подал в суд на LIFE.RU
Брат иноагента Максима Галкина* Дмитрий подал в суд на LIFE.RU из-за публикации о своем бизнесе, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы. РИА Новости, 30.10.2025
Максим Галкин* с братом Дмитрием Галкиным
Максим Галкин* с братом Дмитрием Галкиным - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : @maxgalkinru
Максим Галкин* с братом Дмитрием Галкиным. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Брат иноагента Максима Галкина* Дмитрий подал в суд на LIFE.RU из-за публикации о своем бизнесе, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
"В суд поступил иск Дмитрия Галкина к ООО "ДИДЖИТАЛ НЬЮС" (LIFE.RU) о защите чести, достоинства и деловой репутации", - сказали в суде.
Там уточнили, что поводом для иска стала опубликованная 6 октября статья "Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата Максима*". По мнению истца, в ней изложены не соответствующие действительности сведения, носящие порочащий характер.
Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 20 ноября, добавили в суде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
