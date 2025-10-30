Суд оставил до конца года в СИЗО топ-менеджеров "Роснано"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО до 29 декабря топ-менеджеров "Роснано" по делу о злоупотреблении полномочиями, заявил РИА Новости один из участников процесса.

Мосгорсуд отклонил апелляционные жалобы защиты на постановление о продлении срока ареста до 29 декабря", - сказал собеседник агентства.

В жалобах защита Бориса Подольского просила отпустить фигурантов под домашний арест, Артура Галстяна - под запрет определённых действий, Марину Касенкову под залог 3 миллиона рублей. Все трое сошлись во мнении, что фигуранты не являются субъектами преступления, так как документы подписывало действующее тогда руководство.

Сами фигуранты участвовали в заседании по видеоконференцсвязи.

Ранее Мещанский суд Москвы продлил до 29 декабря срок ареста троим фигурантам по делу: заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительному директору Борису Подольскому, управляющему директору по финансам Артуру Галстяну, заместителю руководителя ООО "УК "Роснано" - директору по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона " Роснано " Марине Касенковой.

Всем троим предъявлены обвинения по части 3 статьи 285 УК РФ