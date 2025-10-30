В Подмосковье подвели итоги по строительству и вводу зданий за 9 месяцев

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Подмосковье построили и ввели 14,2 миллиона квадратных метров недвижимости за 9 месяцев 2025 года, что на 0,8 миллиона больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Из них: 10,8 миллиона "квадратов" пришлось на жилье и 3,4 миллиона на нежилые здания. Это дома, детские сады, школы, поликлиники и объекты для бизнеса. Отмечается, что это еще дополнительные рабочие места, комфортные условия для жизни, отдыха и экономического роста.

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил почти 1 миллион квадратных метров. В пресс-службе отметили, что это свидетельствует о значительном ускорении темпов жилищного и инфраструктурного строительства.

В топ округов лидеров вошли: городской округ Домодедово – 1330 тысячи квадратных метров, Раменский городской округ – 1066 тысячи квадратных метров, Одинцовский городской округ – 939 тысяч квадратных метров.