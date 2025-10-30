https://ria.ru/20251030/stroitelstvo-2051869945.html
В Подмосковье подвели итоги по строительству и вводу зданий за 9 месяцев
В Подмосковье подвели итоги по строительству и вводу зданий за 9 месяцев - РИА Новости, 30.10.2025
В Подмосковье подвели итоги по строительству и вводу зданий за 9 месяцев
В Подмосковье построили и ввели 14,2 миллиона квадратных метров недвижимости за 9 месяцев 2025 года, что на 0,8 миллиона больше, чем за аналогичный период 2024... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:48:00+03:00
2025-10-30T15:48:00+03:00
2025-10-30T15:48:00+03:00
новости подмосковья
строительство
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937695740_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a13f4128c013f85be7e2dfde2de5337.jpg
https://ria.ru/20251030/robot-2051863005.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937695740_29:72:2664:2048_1920x0_80_0_0_42ad2ccc2b101ea99a6add3309392455.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт)
Новости Подмосковья, Строительство, Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт)
В Подмосковье подвели итоги по строительству и вводу зданий за 9 месяцев
В Подмосковье ввели 14,2 млн "квадратов" недвижимости за 9 месяцев
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. В Подмосковье построили и ввели 14,2 миллиона квадратных метров недвижимости за 9 месяцев 2025 года, что на 0,8 миллиона больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Из них: 10,8 миллиона "квадратов" пришлось на жилье и 3,4 миллиона на нежилые здания. Это дома, детские сады, школы, поликлиники и объекты для бизнеса. Отмечается, что это еще дополнительные рабочие места, комфортные условия для жизни, отдыха и экономического роста.
По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года прирост составил почти 1 миллион квадратных метров. В пресс-службе отметили, что это свидетельствует о значительном ускорении темпов жилищного и инфраструктурного строительства.
В топ округов лидеров вошли: городской округ Домодедово – 1330 тысячи квадратных метров, Раменский городской округ – 1066 тысячи квадратных метров, Одинцовский городской округ – 939 тысяч квадратных метров.
Кроме жилых комплексов активно развиваются инфраструктурные проекты в рамках комплексной реновации территорий (КРТ).