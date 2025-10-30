Рейтинг@Mail.ru
ЦБ спрогнозировал срок перехода к нейтральной ставке в 7,5-8,5 процента - РИА Новости, 30.10.2025
14:13 30.10.2025
ЦБ спрогнозировал срок перехода к нейтральной ставке в 7,5-8,5 процента
ЦБ спрогнозировал срок перехода к нейтральной ставке в 7,5-8,5 процента
Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.10.2025
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ спрогнозировал срок перехода к нейтральной ставке в 7,5-8,5 процента

Набиуллина: ЦБ сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 г

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Центрального банка РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«
"Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году... но в следующем году мы видим пространство для снижения ключевой ставки. Мы уточнили прогноз 13-15%, но это среднее по году, мы входим с более высокой ставкой. Например, по этому году оценочно наша средняя ставка 19%, вы видите, что сейчас она 16,5%, поэтому следующий год мы тоже предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", - сказала она, выступая в Госдуме.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
ЦБ в 2026 году планирует снижение ключевой ставки
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
