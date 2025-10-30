https://ria.ru/20251030/stavka-2051842126.html
ЦБ спрогнозировал срок перехода к нейтральной ставке в 7,5-8,5 процента
Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 30.10.2025
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
