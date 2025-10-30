РЭЦ представил лучшие бренды России на Веронском форуме в Стамбуле

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил в рамках открывшегося в Стамбуле XVIII Веронского Евразийского экономического форума сертифицированную продукцию под национальным брендом "Сделано в России", объединяющим компании, создающие конкурентоспособные товары с высоким уровнем качества, инноваций и экологической ответственности, передает корреспондент РИА Новости.

На стенде "Сделано в России" представлены ведущие российские компании: "Союзпищепром", "Лунское море", "МВ Фуд", "Эфко", "Тамаки", "Объединенные кондитеры", "Ласточка", ИП Ильясова, Императорский фарфоровый завод и другие.

Экспозиция демонстрирует широкий ассортимент российской сертифицированной продукции - от продуктов питания и сладостей до фарфора и средств личной гигиены.

Как отметили в РЭЦ, "участие в форуме станет еще одним шагом к укреплению экономического партнерства между Россией и Турцией, а также к расширению присутствия бренда "Сделано в России" на международной арене".

"Компании, представленные под брендом "Сделано в России", отражают современное лицо отечественного производства. Веронский форум - важная площадка, где Россия и Турция могут выстраивать долгосрочные партнерские отношения и открывать новые возможности для совместного развития", - прокомментировал представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.