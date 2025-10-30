Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ представил лучшие бренды России на Веронском форуме в Стамбуле - РИА Новости, 30.10.2025
14:40 30.10.2025
РЭЦ представил лучшие бренды России на Веронском форуме в Стамбуле
РЭЦ представил лучшие бренды России на Веронском форуме в Стамбуле - РИА Новости, 30.10.2025
РЭЦ представил лучшие бренды России на Веронском форуме в Стамбуле
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил в рамках открывшегося в Стамбуле XVIII Веронского Евразийского экономического форума... РИА Новости, 30.10.2025
2025
Экономика
РЭЦ представил лучшие бренды России на Веронском форуме в Стамбуле

РЭЦ представил в Стамбуле на XVIII Веронском форуме продукцию под нацбрендом

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
Турецкие флаги в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил в рамках открывшегося в Стамбуле XVIII Веронского Евразийского экономического форума сертифицированную продукцию под национальным брендом "Сделано в России", объединяющим компании, создающие конкурентоспособные товары с высоким уровнем качества, инноваций и экологической ответственности, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде "Сделано в России" представлены ведущие российские компании: "Союзпищепром", "Лунское море", "МВ Фуд", "Эфко", "Тамаки", "Объединенные кондитеры", "Ласточка", ИП Ильясова, Императорский фарфоровый завод и другие.
Ученики во время лекции - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Учащиеся гимназии им. Примакова прошли образовательную стажировку в РЭЦ
28 октября, 14:58
Экспозиция демонстрирует широкий ассортимент российской сертифицированной продукции - от продуктов питания и сладостей до фарфора и средств личной гигиены.
Как отметили в РЭЦ, "участие в форуме станет еще одним шагом к укреплению экономического партнерства между Россией и Турцией, а также к расширению присутствия бренда "Сделано в России" на международной арене".
"Компании, представленные под брендом "Сделано в России", отражают современное лицо отечественного производства. Веронский форум - важная площадка, где Россия и Турция могут выстраивать долгосрочные партнерские отношения и открывать новые возможности для совместного развития", - прокомментировал представитель РЭЦ в Турции Тимур Сафин.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
РЭЦ объявляет отбор оператора для нацпавильона в Иордании
Вчера, 14:21
 
