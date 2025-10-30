Эксперт оценил слова Трампа об испытаниях ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Почетный профессор Принстонского университета и бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель заявил РИА Новости, что слова президента США Дональд Трампа об испытаниях ядерного оружия скорее всего подразумевали средства доставки, а не испытания ядерных боеприпасов.