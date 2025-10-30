Эксперт оценил слова Трампа об испытаниях ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Почетный профессор Принстонского университета и бывший советник Белого дома Франк фон Хиппель заявил РИА Новости, что слова президента США Дональд Трампа об испытаниях ядерного оружия скорее всего подразумевали средства доставки, а не испытания ядерных боеприпасов.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Я считаю, что заявление президента Трампа было связано с неточностью его формулировок, в которых были перепутаны испытания средств доставки и ядерные взрывные испытания. Думаю, он имел в виду испытания средств доставки и реагировал на испытания Россией ядерной торпеды "Посейдон" и ядерной крылатой ракеты "Буревестник", - сказал фон Хиппель.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, докладывал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.