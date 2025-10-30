Рейтинг@Mail.ru
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
23:03 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ssha-2051976324.html
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях
Ядерные испытания позволят США протестировать старые образцы и новейшее вооружение, заявил глава комитета Сената по разведке Том Коттон, увидев в таком решении... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T23:03:00+03:00
2025-10-30T23:03:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508406_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_8cc7de868fab6479bd38705e3bef9982.jpg
https://ria.ru/20250606/tramp--2021184593.html
сша
россия
китай
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях

Коттон: ядерные испытания позволят США протестировать новейшее вооружение

© AP Photo / Rahmat GulБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Ядерные испытания позволят США протестировать старые образцы и новейшее вооружение, заявил глава комитета Сената по разведке Том Коттон, увидев в таком решении президента США Дональда Трампа ответ на якобы исходящие от России и Китая "угрозы".
"В первую очередь это позволит нам протестировать старые образцы, чтобы убедиться, что они все еще в том состоянии, что мы думаем. Во-вторых, это даст нам возможность протестировать новейшее вооружение и новые конструкции пока мы пытаемся противостоять исходящей от России и Китая угрозе. И в-третьих, это поможет нашим ученых-ядерщикам и всем, кто участвует в ядерной программе поддержать свои навыки. В некоторых случаях, это те навыки, которые они раньше не развивали", - сказал Коттон в эфире телеканала Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Без России, оказывается, никак: Трамп попросил Путина спасти Америку
6 июня, 08:00
 
В миреСШАРоссияКитайДональд Трамп
 
 
