https://ria.ru/20251030/ssha-2051976324.html
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях
Ядерные испытания позволят США протестировать старые образцы и новейшее вооружение, заявил глава комитета Сената по разведке Том Коттон, увидев в таком решении... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T23:03:00+03:00
2025-10-30T23:03:00+03:00
2025-10-30T23:03:00+03:00
в мире
сша
россия
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508406_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_8cc7de868fab6479bd38705e3bef9982.jpg
https://ria.ru/20250606/tramp--2021184593.html
сша
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508406_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_cb16e9a1619d67a803e1fe67c056e258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, китай, дональд трамп
В мире, США, Россия, Китай, Дональд Трамп
В комитете сената оценили решение Трампа о ядерных испытаниях
Коттон: ядерные испытания позволят США протестировать новейшее вооружение