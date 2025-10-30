https://ria.ru/20251030/ssha-2051975661.html
В США рассказали подробности анонсированных ядерных испытаний
В США рассказали подробности анонсированных ядерных испытаний - РИА Новости, 30.10.2025
В США рассказали подробности анонсированных ядерных испытаний
Решение президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний направлено в том числе на демонстрацию решимости страны по сдерживанию РФ и КНР, считает... РИА Новости, 30.10.2025
Коттон: ядерные испытания продемонстрируют решимость США по сдерживанию РФ и КНР