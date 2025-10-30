Рейтинг@Mail.ru
В США рассказали подробности анонсированных ядерных испытаний - РИА Новости, 30.10.2025
22:58 30.10.2025 (обновлено: 23:12 30.10.2025)
В США рассказали подробности анонсированных ядерных испытаний
В США рассказали подробности анонсированных ядерных испытаний

Коттон: ядерные испытания продемонстрируют решимость США по сдерживанию РФ и КНР

© РИА Новости / Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о проведении ядерных испытаний направлено в том числе на демонстрацию решимости страны по сдерживанию РФ и КНР, считает глава комитета по разведке сената США Том Коттон.
"Подобные испытания, или даже обычные испытательные пуски ракет, например, помогают продемонстрировать Китаю и России решимость и сдерживающий потенциал, демонстрируя, что мы не позволим собой помыкать. Мы не будем сидеть сложа руки, пока они проводят подобные испытания. Мы не подставим другую щеку. Мы сделаем всё необходимое, чтобы наши военные были более чем способны быть с ними наравне", - заявил он телеканалу Fox News.
В конгрессе раскритиковали возобновление ядерных испытаний США
Вчера, 21:55
 
