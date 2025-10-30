Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе раскритиковали возобновление ядерных испытаний США - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ssha-2051968986.html
В конгрессе раскритиковали возобновление ядерных испытаний США
В конгрессе раскритиковали возобновление ядерных испытаний США - РИА Новости, 30.10.2025
В конгрессе раскритиковали возобновление ядерных испытаний США
Возможное возобновление ядерных испытаний в США стало бы серьёзным нарушением международных соглашений, действующих десятилетиями, заявил в четверг лидер... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:55:00+03:00
2025-10-30T21:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251030/ssha-2051968237.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В конгрессе раскритиковали возобновление ядерных испытаний США

Джеффрис: возобновление ядерных испытаний в США стало бы нарушением соглашений

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Возможное возобновление ядерных испытаний в США стало бы серьёзным нарушением международных соглашений, действующих десятилетиями, заявил в четверг лидер демократов в палате представителей Хаким Джеффрис.
"Возобновление ядерных испытаний стало бы масштабным нарушением международных договоров, существующих уже многие десятилетия. Это ещё один пример того, как (президент США - ред.) Дональд Трамп и политика республиканцев заходят слишком далеко и оторваны от реальности", — сказал Джеффрис журналистам.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Вэнс прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Вчера, 21:49
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала