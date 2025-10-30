В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения из-за шатдауна

НЬЮ-ЙОРК, 30 окт — РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул после приостановки работы правительства объявила о введении режима чрезвычайного положения для финансирования продовольственных талонов.

« "Я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали", — сказала она на пресс-конференции.

С 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания, виной тому — продолжающийся шатдаун. Всего программой продовольственной помощи пользуются около 42 миллионов жителей — примерно один из восьми американцев. В штате Нью-Йорк талоны получают больше трех миллионов жителей.

Она также анонсировала выделение дополнительных 65 миллионов долларов на эти цели — на чрезвычайную продовольственную помощь. На сайте губернатора уточняется, что это 40 миллионов порций еды.

Шатдаун в США

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун — нередкая ситуация, она подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.