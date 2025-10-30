https://ria.ru/20251030/ssha-2051942292.html
В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что средства на выплату зарплаты американским военнослужащим во время приостановки работы... РИА Новости, 30.10.2025
В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
