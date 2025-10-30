Рейтинг@Mail.ru
В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным - РИА Новости, 30.10.2025
19:24 30.10.2025
В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным
в мире
майк джонсон
конгресс сша
в мире, майк джонсон, конгресс сша
В мире, Майк Джонсон, Конгресс США
В США заканчиваются средства на выплату зарплат военным

Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что средства на выплату зарплаты американским военнослужащим во время приостановки работы правительства подходят к концу.
"Мы выплатили жалованье военнослужащим за часть октября. Эти средства заканчиваются", - сказал Джонсон в интервью CNN.
