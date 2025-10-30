Военный эксперт прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия на фоне шатдауна в стране выглядит сюрреалистической клоунадой или буффонадой, заявил РИА Новости почетный доктор института истории имени Аббаса-Кули-ага Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, военный эксперт Олег Кузнецов.
Так эксперт прокомментировал заявление Дональда Трампа о немедленном начале испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое. У США, по словам главы Белого дома, есть испытательные полигоны, подробности о тестах представят позднее.
"Инициатива Трампа, чтобы армия США немедленно начала ядерные испытания, в современных американских реалиях выглядит какой-то сюрреалистической клоунадой или буффонадой. Кажется, Дональд Трамп забыл, что у него в стране шатдаун, не принят государственный бюджет на очередной финансовый год, вследствие чего военнослужащие не получают денежное довольствие, оплата топлива для боевых самолетов и кораблей осуществятся за счет бюджета НАТО, персонал министерства энергетики, отвечающий за хранение ядерных боезарядов, тоже сидит без зарплаты, и тут вдруг - внеплановые испытания атомной бомбы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, возможно, к середине ноября, когда конгресс США "все-таки сподобится открыть новый финансовый год, деньги для реализации этой инициативы Трампа, безусловно, появятся, но точно не здесь и не сейчас, - завтра или послезавтра, но не сегодня".
"Дональд Трамп в свое второе президентство демонстрирует огромные амбиции, реализовать которые он попросту не в состоянии. Зато список его внешнеполитических неудач выглядит все более и более впечатляющим. Канада явно не собирается становиться 51-м штатом США, а Гренландия - 52-м, мира в Газе как не было, так нет и в ближайшем обозримом будущем не будет, все попытки "напрыгнуть" на страны-основательницы БРИКС проваливаются одна за другой", - подчеркнул Кузнецов.