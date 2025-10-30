США с ноября будут терять десятки миллиардов долларов в день из-за шатдауна

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Если демократы вновь отклонят законопроект о финансировании американского правительства, то с ноября США будут терять десятки миллиардов долларов ежедневно, заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон.

По данным портал Axios, длительность шатдаунов за время двух сроков правления Дональда Трампа уже побила рекорд по сравнению с другими президентами США.

"У демократов в сенате будет пятнадцатая возможность сделать правильный выбор. Мы (республиканцы. — Прим. ред.) опасаемся, что если они отклонят (законопроект. — Прим. ред.), <...> этот шатдаун продлится после 1 ноября. <...> Наша страна будет терять десятки миллиардов долларов ВВП каждый день", — сказал Джонсон.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Он пообещал использовать шатдаун для массовых сокращений персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.