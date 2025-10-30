Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.

"Во времена моей молодости в Италии все говорили о стратегии напряженности. Речь идет о террористических, околореволюционных внутренних движениях, которые поддерживали такой​​ высокий уровень угрозы, что единственным ориентиром и точкой равновесия было правительство. Трамп хочет сделать нечто подобное, создать стратегию привлечения международного внимания, чтобы затем утвердиться в качестве символа мира и спокойствия для всей планеты. Очевидно, что это всего лишь коммуникационная стратегия с большим шумом, но малым содержанием. Много дыма и мало начинки", - сказал эксперт РИА Новости.