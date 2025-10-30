Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

РИМ, 30 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, объявив о возобновлении ядерных испытаний, хочет сохранить международную напряженность, чтобы выглядеть гарантом мира и спокойствия, заявил президент итальянской Ассоциации жертв обедненного урана, глава исследовательского центра "Военная обсерватория" Доменико Леджиеро.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Во времена моей молодости в Италии все говорили о стратегии напряженности. Речь идет о террористических, околореволюционных внутренних движениях, которые поддерживали такой высокий уровень угрозы, что единственным ориентиром и точкой равновесия было правительство. Трамп хочет сделать нечто подобное, создать стратегию привлечения международного внимания, чтобы затем утвердиться в качестве символа мира и спокойствия для всей планеты. Очевидно, что это всего лишь коммуникационная стратегия с большим шумом, но малым содержанием. Много дыма и мало начинки", - сказал эксперт РИА Новости.
По словам Леджиеро, заявления Трампа о начале испытаний идут на руку военному лобби, с которым американское руководство заключило "Стальной пакт" (по названию германо-итальянского договора о союзе 1939 года – ред.).
"Трамп так упорно поддерживает напряжённость не столько ради возможного столкновения с Россией, сколько для того, чтобы держать Европу на поводке. Трампу нужно продемонстрировать ее бесполезность. Европа, со своей стороны, хотела бы играть решающую роль в геополитическом управлении всем континентом, но не способна на это", - сказал собеседник агентства.
Американский лидер, добавил Леджиеро, объявлением о ядерных испытаниях провернул трюк в неаполитанском стиле. "Не знаю, в курсе ли он, что в Италии Неаполь - родина всяких инсценировок. Поэтому я полагаю, что, копнув поглубже, Трамп, возможно, найдет неаполитанские корни. Он бросил камень в пруд и теперь начинает заниматься своим делом в области, которая до сих пор была для него закрыта", - заключил эксперт.