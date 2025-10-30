Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/ssha-2051864020.html
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний - РИА Новости, 30.10.2025
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
Президент США Дональд Трамп, объявив о возобновлении ядерных испытаний, хочет сохранить международную напряженность, чтобы выглядеть гарантом мира и... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T15:17:00+03:00
2025-10-30T15:17:00+03:00
в мире
европа
россия
италия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_872cbdc30cacac43ed2a88a68518ff0c.jpg
https://ria.ru/20250624/tramp-2025016375.html
европа
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033998395_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5464e2f2e84d73c27716740c05d5ed05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, россия, италия, дональд трамп
В мире, Европа, Россия, Италия, Дональд Трамп
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Леджиеро: Трамп хочет сохранить международную напряженность

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РИМ, 30 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, объявив о возобновлении ядерных испытаний, хочет сохранить международную напряженность, чтобы выглядеть гарантом мира и спокойствия, заявил президент итальянской Ассоциации жертв обедненного урана, глава исследовательского центра "Военная обсерватория" Доменико Леджиеро.
В четверг Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Во времена моей молодости в Италии все говорили о стратегии напряженности. Речь идет о террористических, околореволюционных внутренних движениях, которые поддерживали такой​​ высокий уровень угрозы, что единственным ориентиром и точкой равновесия было правительство. Трамп хочет сделать нечто подобное, создать стратегию привлечения международного внимания, чтобы затем утвердиться в качестве символа мира и спокойствия для всей планеты. Очевидно, что это всего лишь коммуникационная стратегия с большим шумом, но малым содержанием. Много дыма и мало начинки", - сказал эксперт РИА Новости.
По словам Леджиеро, заявления Трампа о начале испытаний идут на руку военному лобби, с которым американское руководство заключило "Стальной пакт" (по названию германо-итальянского договора о союзе 1939 года – ред.).
"Трамп так упорно поддерживает напряжённость не столько ради возможного столкновения с Россией, сколько для того, чтобы держать Европу на поводке. Трампу нужно продемонстрировать ее бесполезность. Европа, со своей стороны, хотела бы играть решающую роль в геополитическом управлении всем континентом, но не способна на это", - сказал собеседник агентства.
Американский лидер, добавил Леджиеро, объявлением о ядерных испытаниях провернул трюк в неаполитанском стиле. "Не знаю, в курсе ли он, что в Италии Неаполь - родина всяких инсценировок. Поэтому я полагаю, что, копнув поглубже, Трамп, возможно, найдет неаполитанские корни. Он бросил камень в пруд и теперь начинает заниматься своим делом в области, которая до сих пор была для него закрыта", - заключил эксперт.
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп совершил историческую ошибку, считает экс-премьер Италии
24 июня, 10:01
 
В миреЕвропаРоссияИталияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала