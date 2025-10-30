https://ria.ru/20251030/ssha-2051823738.html
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерных испытаниях
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерных испытаниях
Соединенные Штаты Америки не уведомляли Россию о намерениях проводить ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T12:59:00+03:00
2025-10-30T12:59:00+03:00
2025-10-30T13:02:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053834_472:0:3161:1513_1920x0_80_0_0_84d06bf6c4efba509463ccdba8a607ce.jpg
https://ria.ru/20251030/putin-2051810796.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053834_430:0:3161:2048_1920x0_80_0_0_ba276bc913d8c13ac2270d3120aa47db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерных испытаниях
Песков: США не уведомляли Россию о намерении провести ядерные испытания