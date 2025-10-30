Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерных испытаниях
12:59 30.10.2025 (обновлено: 13:02 30.10.2025)
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерных испытаниях
Соединенные Штаты Америки не уведомляли Россию о намерениях проводить ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2025
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявление Трампа о ядерных испытаниях

Песков: США не уведомляли Россию о намерении провести ядерные испытания

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки не уведомляли Россию о намерениях проводить ядерные испытания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет", - сказал Песков журналистам на вопрос, уведомляли ли США Россию о намерении возобновить ядерные испытания до заявлений об этом президентом США Дональдом Трампом.
Ранее в четверг Трамп заявил, что распорядился начать проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой был подписан в Москве 5 августа 1963 года представителями СССР, США и Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Британии выступили со срочным призывом к Трампу после заявления Путина
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
 
 
