Политолог прокомментировал заявления о ядерных испытаниях в США

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Испытания ядерного оружия в США, о проведении которых распорядился американский президент Дональд Трамп, возможны на практике, но потребовали бы очень длительной подготовки как технической части, так и общественных настроений, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее в четверг Трамп заявил, что распорядился начать проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.

"Не думаю, что это просто привлечение внимания. На самом деле, ядерная компонента США устарела, нуждается в модернизации. Они собираются в значительной степени увеличить финансирование. Понятно, что на фоне успехов России в гиперзвуковом оружии США выступают догоняющей стороной. Во-вторых, это попытка показать, что Соединенные Штаты в случае войны будут готовы на все сценарии", - считает Константин Блохин.

Говоря о возможности новых ядерных испытаний в Штатах, собеседник напомнил, что в годы холодной войны такие мероприятия были нормой. Однако подготовка к испытаниям заняла бы немало времени, подчеркнул эксперт.

"Завтра они точно не начнут. Нужно провести долгую подготовку - и техническую, и в информационном пространстве. Общество в современном мире отвыкло от этих испытаний", - объяснил он.