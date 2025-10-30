Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал заявления о ядерных испытаниях в США - РИА Новости, 30.10.2025
10:04 30.10.2025
Политолог прокомментировал заявления о ядерных испытаниях в США
Политолог прокомментировал заявления о ядерных испытаниях в США
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
в мире, россия, сша, дональд трамп, российская академия наук
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Российская академия наук
Политолог прокомментировал заявления о ядерных испытаниях в США

Политолог Блохин: ядерные испытания в США требуют долгой подготовки

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Испытания ядерного оружия в США, о проведении которых распорядился американский президент Дональд Трамп, возможны на практике, но потребовали бы очень длительной подготовки как технической части, так и общественных настроений, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее в четверг Трамп заявил, что распорядился начать проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"Не думаю, что это просто привлечение внимания. На самом деле, ядерная компонента США устарела, нуждается в модернизации. Они собираются в значительной степени увеличить финансирование. Понятно, что на фоне успехов России в гиперзвуковом оружии США выступают догоняющей стороной. Во-вторых, это попытка показать, что Соединенные Штаты в случае войны будут готовы на все сценарии", - считает Константин Блохин.
Говоря о возможности новых ядерных испытаний в Штатах, собеседник напомнил, что в годы холодной войны такие мероприятия были нормой. Однако подготовка к испытаниям заняла бы немало времени, подчеркнул эксперт.
"Завтра они точно не начнут. Нужно провести долгую подготовку - и техническую, и в информационном пространстве. Общество в современном мире отвыкло от этих испытаний", - объяснил он.
При этом политолог указал, что на политической арене внутри США идея Трампа вызовет раскол: если он сам и его сторонники будут выступать за испытания, то его противники посчитают это безумием, приближающим мир к ядерной войне.
Заголовок открываемого материала