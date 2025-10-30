Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин отметил важность улучшения взаимопонимания с США - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 30.10.2025 (обновлено: 10:45 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/ssha-2051718086.html
Си Цзиньпин отметил важность улучшения взаимопонимания с США
Си Цзиньпин отметил важность улучшения взаимопонимания с США - РИА Новости, 30.10.2025
Си Цзиньпин отметил важность улучшения взаимопонимания с США
Китай и США должны поддерживать взаимодействие на всех уровнях и по всем каналам для улучшения взаимопонимания, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T09:45:00+03:00
2025-10-30T10:45:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
пусан
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051797099_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_67298fd1a9c9ebe19a3a551ed893404b.jpg
https://ria.ru/20251030/tramp-2051703268.html
китай
сша
пусан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051797099_0:0:1006:754_1920x0_80_0_0_36d9cc43c6be2eb4cf5315e8d38721dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, си цзиньпин, пусан, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Пусан, Дональд Трамп
Си Цзиньпин отметил важность улучшения взаимопонимания с США

Си Цзиньпин: США и КНР должны поддерживать взаимодействие по всем каналам

© Фото : Xinhua/Huang JingwenПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Xinhua/Huang Jingwen
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Пусане, Южная Корея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Китай и США должны поддерживать взаимодействие на всех уровнях и по всем каналам для улучшения взаимопонимания, заявил китайский лидер Си Цзиньпин по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане.
"Диалог лучше противостояния. Китай и США должны на всех уровнях поддерживать взаимодействие и улучшать взаимопонимание", - сказал Си Цзиньпин, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти
Вчера, 08:09
 
В миреКитайСШАСи ЦзиньпинПусанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала