У США нет оснований возобновлять ядерные испытания, заявил глава НПО

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. У Соединенных Штатов Америки нет технических, военных или политических оснований, чтобы возобновлять испытания ядерного оружия, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"У Соединенных Штатов нет технических, военных или политических оснований возобновлять взрывные испытания ядерного оружия впервые с 1992 года", - сообщил Кимбалл агентству.
Он добавил, что Национальному управлению по ядерной безопасности США (NNSA) потребуется не менее 36 месяцев, чтобы возобновить подземные локализованные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде.