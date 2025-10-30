У США нет оснований возобновлять ядерные испытания, заявил глава НПО

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. У Соединенных Штатов Америки нет технических, военных или политических оснований, чтобы возобновлять испытания ядерного оружия, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.