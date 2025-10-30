Рейтинг@Mail.ru
У США нет оснований возобновлять ядерные испытания, заявил глава НПО - РИА Новости, 30.10.2025
05:37 30.10.2025
У США нет оснований возобновлять ядерные испытания, заявил глава НПО
У США нет оснований возобновлять ядерные испытания, заявил глава НПО - РИА Новости, 30.10.2025
У США нет оснований возобновлять ядерные испытания, заявил глава НПО
У Соединенных Штатов Америки нет технических, военных или политических оснований, чтобы возобновлять испытания ядерного оружия, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.10.2025
в мире, сша, невада, дональд трамп
В мире, США, Невада, Дональд Трамп
У США нет оснований возобновлять ядерные испытания, заявил глава НПО

Глава НПО Кимбалл: у США нет оснований возобновлять ядерные испытания

ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. У Соединенных Штатов Америки нет технических, военных или политических оснований, чтобы возобновлять испытания ядерного оружия, заявил РИА Новости исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
"У Соединенных Штатов нет технических, военных или политических оснований возобновлять взрывные испытания ядерного оружия впервые с 1992 года", - сообщил Кимбалл агентству.
Он добавил, что Национальному управлению по ядерной безопасности США (NNSA) потребуется не менее 36 месяцев, чтобы возобновить подземные локализованные ядерные испытания на бывшем полигоне в Неваде.
Невадский испытательный полигон - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
"Они ее все-таки взорвут". США готовятся провести запрещенные испытания
4 февраля, 08:00
 
В миреСШАНевадаДональд Трамп
 
 
