СМИ: США могут применить HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы
03:19 30.10.2025 (обновлено: 03:25 30.10.2025)
СМИ: США могут применить HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы
в мире, китай, южно-китайское море, филиппины, постоянная палата третейского суда
В мире, Китай, Южно-Китайское море, Филиппины, Постоянная палата третейского суда
СМИ: США могут применить HIMARS в Южно-Китайском море для демонстрации силы

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. ВМС США планируют "показать силу" ударом с использованием РСЗО HIMARS в Южно-Китайском море, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Индо-Тихоокеанское командование вооруженных сил США на этой неделе тихо отдало приказ провести "демонстрацию силы"... Если HIMARS будет задействована, неясно, что станет объектом удара, однако операция призвана противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защитить то, что американские власти называют суверенитетом Филиппин и давними правами страны на рыболовство в Южно-Китайском море", — говорится в материале.
По данным телеканала, приказ Индо-Тихоокеанского командования предписывает американским войскам провести демонстрационный точечный удар в ответ на эскалацию боевых действий Китая вблизи спорных вод.
В то же время источники заявили, что операция действительно готовилась как один из вариантов действий, но она, по их словам, вряд ли будет реализована. Конкретное время проведения удара также не указывается.
Пекин ранее дважды — 16 сентября и 12 октября — обвинял филиппинские суда в намеренном столкновении с катерами береговой охраны КНР в Южно-Китайском море. Филиппины в ответ критически отзывались о действиях Китая в регионе, называя их провокационными.
КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Наньша островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
