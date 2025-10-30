Рейтинг@Mail.ru
20:52 30.10.2025
Совет директоров НБА одобрил продажу контрольного пакета акций "Лейкерс"
Совет директоров НБА одобрил продажу контрольного пакета акций "Лейкерс"
спорт, роман абрамович, нба, лос-анджелес лейкерс
Баскетбол, Спорт, Роман Абрамович, НБА, Лос-Анджелес Лейкерс
Совет директоров НБА одобрил продажу контрольного пакета акций "Лейкерс"

© Фото : Пресс-служба "Лос-Анджелес Лейкерс"Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" Д’Анджело Расселл и Малик Бизли
Баскетболисты Лос-Анджелес Лейкерс Д’Анджело Расселл и Малик Бизли - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Фото : Пресс-служба "Лос-Анджелес Лейкерс"
Баскетболисты "Лос-Анджелес Лейкерс" Д’Анджело Расселл и Малик Бизли. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Совет директоров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) единогласно одобрил продажу контрольного пакета акций баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" совладельцу лондонского футбольного клуба "Челси" Марку Уолтеру, сообщается в аккаунте пресс-службы лиги в соцсети Х.
Ранее СМИ сообщили, что Уолтер купит "Лейкерс" за 10 миллиардов долларов. Продажа станет самой дорогой в истории американского профессионального спорта. С 1979 года "Лейкерс" принадлежат семье Басс. За период их управления команда завоевала 11 чемпионств в НБА. Джини Басс после продажи клуба сохранит должность управляющего командой на срок не менее пяти лет после завершения сделки.
"Марк Уолтер давно связан с нашей лигой, выступая в роли миноритарного владельца "Лейкерс" и основного владельца клуба WNBA "Спаркс" на протяжении более десяти лет. Поскольку Марк принимает на себя роль мажоритарного владельца "Лейкерс", у меня нет сомнений, что он будет преданным покровителем команды и прекрасным дополнением к нашей лиге, учитывая его многочисленные успешные проекты в бизнесе и спорте", - заявил комиссар НБА Адам Сильвер.
Уолтер является акционером "Лейкерс" с 2021 года, тогда он получил преимущественное право на приобретение контрольного пакета акций команды. В мае 2022 года американец в консорциуме с Тоддом Боэли, Хансйоргом Виссом и акционерной фирмой Clearlake Capital приобрел лондонский "Челси", которым до этого владел российский предприниматель Роман Абрамович. Уолтер также является совладельцем бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс".
Логотип Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
"Дикси" отозвал иск к NBA по брендам Los Angeles Clippers
БаскетболСпортРоман АбрамовичНБАЛос-Анджелес Лейкерс
 
