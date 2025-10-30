https://ria.ru/20251030/sport-2051851996.html
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что пора забыть о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой, специалист отметила, что... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T14:42:00+03:00
2025-10-30T14:42:00+03:00
2025-10-30T14:48:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
татьяна тарасова
спортивный арбитражный суд (cas)
спорт
скандал
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой
Тарасова заявила, что рада возвращению Валиевой на лед