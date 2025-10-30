Рейтинг@Mail.ru
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:42 30.10.2025 (обновлено: 14:48 30.10.2025)
https://ria.ru/20251030/sport-2051851996.html
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что пора забыть о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой, специалист отметила, что... РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T14:42:00+03:00
2025-10-30T14:48:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
татьяна тарасова
спортивный арбитражный суд (cas)
спорт
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728710253_0:147:2048:1299_1920x0_80_0_0_c73ae00d95a37f2dea266740e629bf37.jpg
/20251028/kramarenko--2051118601.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/11/1728710253_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_7a44efb22ca9f1a55ba23e1ab7b62927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
камила валиева, татьяна тарасова, спортивный арбитражный суд (cas), спорт, скандал
Фигурное катание, Камила Валиева, Татьяна Тарасова, Спортивный арбитражный суд (CAS), Спорт, скандал
Тарасова призвала забыть о допинговом деле Валиевой

Тарасова заявила, что рада возвращению Валиевой на лед

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что пора забыть о допинговом деле российской фигуристки Камилы Валиевой, специалист отметила, что она счастлива, что спортсменка решила возобновить карьеру.
В четверг федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство о пересмотре решения оставить в силе вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.
«
"Пора забыть (об этом деле). Никакой надежды на тех людей, которые принимали это абсолютно ложное решение, нет. Что касается того, что Валиева решила возобновить карьеру, я очень рада, прямо можно сказать, счастлива, что человек преодолел такое в своей жизни", - сказала Валиева.
Гимнастка Лала Крамаренко на праздничном концерте Сокровища России ко Дню защиты детей во Дворце гимнастики Ирины Виннер-Усмановой в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Крамаренко назвала "гения фигурного катания"
28 октября, 11:08
 
Фигурное катаниеКамила ВалиеваТатьяна ТарасоваСпортивный арбитражный суд (CAS)Спортскандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала