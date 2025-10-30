Рейтинг@Mail.ru
Объекты спорта модернизуют в Приморье при поддержке Минспорта России - РИА Новости, 30.10.2025
09:13 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/sport-2051709329.html
Объекты спорта модернизуют в Приморье при поддержке Минспорта России
Объекты спорта модернизуют в Приморье при поддержке Минспорта России
Объекты спорта модернизуют в Приморье при поддержке Минспорта России

Объекты спорта модернизируют в Приморье при поддержке министерства спорта России
ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Объекты спорта модернизируют в Приморье при поддержке министерства спорта России, в частности, проводится капитальный ремонт бассейнов в Артёме и Партизанске, сообщает региональное правительство.
Представитель Минспорта РФ Темирлан Магомаев и глава минспорта Приморья Жан Кузнецов осмотрели объекты, где ведется ремонт, финансируемый из бюджета РФ. Это спорткомплекс "Олимпиец" во Владивостоке, физкультурно-оздоровительный комплекс Артёма и Приморское государственное училище олимпийского резерва.
"В Артёме ведётся капитальный ремонт бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе. Всего на капремонт выделено 30 миллионов рублей, из них 26 миллионов – из федерального бюджета и почти 4 миллиона – из краевого", - говорится в сообщении.
Ремонт бассейна начался в сентябре, а завершится до конца ноября. Бассейн краевой спортивной школы олимпийского резерва в Партизанске также отремонтировали по федеральной программе. Он возобновит работу в начале ноября.
Кроме того, на федеральные средства обновили зал бокса в спорткомплексе "Олимпиец" во Владивостоке, спортивный инвентарь купили за счет средств краевого бюджета.
При поддержке Минспорта РФ в рамках госпрограмм и нацпроектов в Приморье за последние годы построены физкультурно-оздоровительный комплекс и новая гребная база в Партизанске, ледовая арена в Находке, кёрлинг-центр и модульный спортзал во Владивостоке. В 2025 году на федеральные средства построены объекты спорта в Яковлевском, Дальнегорском и Ольгинском округе. В Кавалерово идет строительство ледовой арены. Местным спортшколам выделяются средства на покупку инвентаря и отправку воспитанников на состязания.
Как сообщают власти Приморья, в 2026 году при поддержке Минспорта России новые спортивные объекты создадут в Надеждинском, Пограничном и Яковлевском округах, в Дальнереческе. В Уссурийске запланирован ремонт бассейна "Чайка", в Артеме – создание фиджитал-центра.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил к 2030 году привлечь 70% россиян к занятиям спортом. В Приморье этот показатель превышает 61%, среди детей и молодежи – более 90%.
Лыже-роллерную трассу построили в приморском Лесозаводске
29 октября, 10:20
