Объекты спорта модернизуют в Приморье при поддержке Минспорта России

ВЛАДИВОСТОК, 30 окт – РИА Новости. Объекты спорта модернизируют в Приморье при поддержке министерства спорта России, в частности, проводится капитальный ремонт бассейнов в Артёме и Партизанске, сообщает региональное правительство.

Представитель Минспорта РФ Темирлан Магомаев и глава минспорта Приморья Жан Кузнецов осмотрели объекты, где ведется ремонт, финансируемый из бюджета РФ. Это спорткомплекс "Олимпиец" во Владивостоке, физкультурно-оздоровительный комплекс Артёма и Приморское государственное училище олимпийского резерва.

"В Артёме ведётся капитальный ремонт бассейна в физкультурно-оздоровительном комплексе. Всего на капремонт выделено 30 миллионов рублей, из них 26 миллионов – из федерального бюджета и почти 4 миллиона – из краевого", - говорится в сообщении.

© Фото : Правительство Приморского края Объекты спорта модернизируют в Приморье при поддержке министерства спорта России © Фото : Правительство Приморского края Объекты спорта модернизируют в Приморье при поддержке министерства спорта России

Ремонт бассейна начался в сентябре, а завершится до конца ноября. Бассейн краевой спортивной школы олимпийского резерва в Партизанске также отремонтировали по федеральной программе. Он возобновит работу в начале ноября.

Кроме того, на федеральные средства обновили зал бокса в спорткомплексе "Олимпиец" во Владивостоке, спортивный инвентарь купили за счет средств краевого бюджета.

При поддержке Минспорта РФ в рамках госпрограмм и нацпроектов в Приморье за последние годы построены физкультурно-оздоровительный комплекс и новая гребная база в Партизанске, ледовая арена в Находке, кёрлинг-центр и модульный спортзал во Владивостоке. В 2025 году на федеральные средства построены объекты спорта в Яковлевском, Дальнегорском и Ольгинском округе. В Кавалерово идет строительство ледовой арены. Местным спортшколам выделяются средства на покупку инвентаря и отправку воспитанников на состязания.

Как сообщают власти Приморья, в 2026 году при поддержке Минспорта России новые спортивные объекты создадут в Надеждинском, Пограничном и Яковлевском округах, в Дальнереческе. В Уссурийске запланирован ремонт бассейна "Чайка", в Артеме – создание фиджитал-центра.