Главная загадка Шумерского списка царей, который старше Библии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В начале XX века археологи откопали в древнем шумерском городе глиняную табличку с загадочным списком. В нем перечислялись цари, правившие Месопотамией. Некоторые имена оказались реальными историческими личностями — археологи нашли упоминания о них в других документах. Но перед ними в списке стояли восемь загадочных правителей, которые властвовали до Великого потопа. Суммарный срок их правления — 241 200 лет. Где в этом древнем манускрипте заканчивается миф и начинается реальная история?

Табличка, которая не укладывается в голове

Первый фрагмент нашел немецко-американский ученый Герман Хильпрехт в начале 1900-х годов во время раскопок древнего шумерского города Ниппур. Глиняная табличка, исписанная клинописью, оказалась частью уникального документа — Шумерского царского списка.

© Фото : Общественное достояние Призма Вельда Бланделла со всех сторон © Фото : Общественное достояние Призма Вельда Бланделла со всех сторон

Находка оказалась сенсационной. С годами археологи обнаружили еще больше десятка копий этого списка в Вавилоне, Сузах, Ассирии и Королевской библиотеке Ниневии.

Самая полная версия хранится в Оксфордском музее Эшмола. Это призма Вельда Бланделла — глиняный столбик высотой около 20 сантиметров с четырьмя гранями, на каждой — по два столбца текста. Изначально через центр призмы проходил деревянный стержень, чтобы ее можно было вращать и читать со всех сторон.

Список составлен на шумерском языке и перечисляет правителей Шумера: их имена, предполагаемую длительность правления и местонахождение царства. Документ охватывает период от мифических допотопных царей до четырнадцатого правителя династии Исин — примерно 1763-1753 годы до нашей эры.

Восемь царей и 241 200 лет

Самая шокирующая часть — начало списка. Там описываются восемь царей, которые правили до Великого потопа. И цифры их правления просто невероятные.

Вот как звучит начало текста в переводе Оксфордского корпуса шумерской литературы: "После того как царская власть спустилась с небес, царская власть была в Эриду. В Эриду Алулим стал царем; он правил 28 800 лет. Алальяр правил 36 000 лет. Два царя; они правили 64 800 лет".

© Фото : Общественное достояние Реконструкция погребальной процессии из шахтовых захоронений шумерских правителей Ура (I династия) © Фото : Общественное достояние Реконструкция погребальной процессии из шахтовых захоронений шумерских правителей Ура (I династия)

Дальше список продолжается в том же духе. В городе Бад-Тибира правили три царя общей продолжительностью 108 000 лет. Один из них — Энмен-луана — сидел на троне 43 200 лет. В Лараге царь Энсипадзидана властвовал 28 800 лет. В Зимбире Энмендурана правил 21 000 лет. А в Шуруппаке Убара-Туту занимал трон 18 600 лет.

Итого: "В пяти городах восемь царей; они правили 241 200 лет. Затем потоп пронесся над землей".

А вот дальше начинается интересное. После описания потопа текст гласит: "После того как потоп пронесся и царская власть снова спустилась с небес, царская власть была в Кише". И тут сроки правления резко меняются. Первый послепотопный царь Джушур правил всего 1200 лет. А дальше цифры становятся еще скромнее.

Боги или люди?

Что это за загадочные допотопные цари? Cписок начинается примерно 266 000 лет назад — задолго до того времени, когда, по современным представлениям, вообще началась человеческая цивилизация. Причем текст четко указывает: царская власть "спустилась с небес".

Получается, первые правители не были людьми? Или это просто поэтический образ?

Ученые выдвигают разные теории. Одни категорически отвергают фантастические сроки правления и считают их чистой мифологией. Другие пытаются найти рациональное объяснение.

© Getty Images / adoc-photos Литография с изображением Навуходоносора II (ок. 634 г. до н. э. — ок. 562 г. до н. э.), царя Вавилона, правившего дольше всех монархов Нововавилонской империи, около 585 г. до н. э. © Getty Images / adoc-photos Литография с изображением Навуходоносора II (ок. 634 г. до н. э. — ок. 562 г. до н. э.), царя Вавилона, правившего дольше всех монархов Нововавилонской империи, около 585 г. до н. э.

Музей Эшмола дает осторожную формулировку: "Шумерский царский список — это не история в нашем понимании, а комбинация мифа, легенды и исторической информации".

Системы исчисления или реальность?

Допотопные сроки правления измерялись в особых шумерских единицах: сар — 3600 лет, нер — 600 лет и сосс — 60 лет.

Некоторые исследователи предположили : может, дело в ошибке перевода систем исчисления? Шумеры использовали шестидесятеричную систему счета — основанную на числе 60. Это уникальная особенность: ни египтяне, ни римляне, ни греки такой системой не пользовались. Только шумеры и позже вавилоняне.

Что если древние записали цифры в одной системе, а переводчики прочитали в другой? Тогда астрономические сроки можно было бы пересчитать во что-то более реальное.

Издание Answers in Genesis приводит интересное сравнение: если взять библейских патриархов от Адама до Ноя и округлить их возраст до двузначных цифр, а потом ошибочно прочитать эти числа как записанные в шестидесятеричной системе вместо десятичной — получится примерно та же сумма, что и в Шумерском списке.

Параллели с Библией

Сходство с библейской историей поразительное, отмечает издание Curiosmos. В Шумерском списке — восемь царей до потопа. В Книге Бытия — восемь поколений от Адама до Ноя (не считая самих Адама и Ноя).

© Фото : Общественное достояние Ной выпускает голубя из ковчега. Фрагмент мозаики конца XII — начала XIII в. Венеция, собор Святого Марка © Фото : Общественное достояние Ной выпускает голубя из ковчега. Фрагмент мозаики конца XII — начала XIII в. Венеция, собор Святого Марка

Более того, некоторые имена из Шумерского списка перекликаются с библейскими фигурами. Например, седьмой допотопный царь Энмендурана из города Зимбир напоминает Еноха — седьмого патриарха от Адама. Последний допотопный царь Убара-Туту похож на отца Ноя. А после потопа в обоих текстах появляется герой, спасший человечество: Зиусудра в шумерской версии и Ной в библейской.

Совпадение? Или оба текста описывают одни и те же события, но с разных культурных точек зрения?

Реальные цари среди мифов

Самое загадочное в Шумерском царском списке — то, что он смешивает мифологию с реальностью. После фантастических допотопных царей идут вполне исторические личности, существование которых подтверждено археологическими находками и другими текстами.

Например, в списке упоминается знаменитый Гильгамеш — герой древнего эпоса. Долгое время его считали чисто мифологическим персонажем. Но современные историки полагают, что Гильгамеш действительно правил городом Урук примерно между 2800 и 2500 годами до нашей эры. Шумерский список утверждает, что он царствовал 126 лет.

© Фото : Общественное достояние Гильгамеш © Фото : Общественное достояние Гильгамеш

Многие цари из второй половины списка имеют вполне реалистичные сроки правления — от нескольких лет до нескольких десятилетий. Их существование подтверждается надписями, печатями, другими документами.

Так почему составители списка добавили в начало мифических долгожителей? Издание Curiosmos приводит версию: возможно, древние хотели придать своему царству большую легитимность и древность. Фантастические предки делали власть более внушительной в глазах подданных.