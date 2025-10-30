Спрос на СПГ в мире вырастет на 4% в 2025 году, заявил глава "Новатэка"

СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире вырастет на 4% в 2025 году из-за резкого роста в Европе, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.