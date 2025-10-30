Рейтинг@Mail.ru
Спрос на СПГ в мире вырастет на 4% в 2025 году, заявил глава "Новатэка" - РИА Новости, 30.10.2025
11:16 30.10.2025
Спрос на СПГ в мире вырастет на 4% в 2025 году, заявил глава "Новатэка"
Спрос на СПГ в мире вырастет на 4% в 2025 году, заявил глава "Новатэка" - РИА Новости, 30.10.2025
Спрос на СПГ в мире вырастет на 4% в 2025 году, заявил глава "Новатэка"
Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире вырастет на 4% в 2025 году из-за резкого роста в Европе, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на... РИА Новости, 30.10.2025
Новости
Спрос на СПГ в мире вырастет на 4% в 2025 году, заявил глава "Новатэка"

Михельсон: спрос на СПГ в мире вырастет на 4% в 2025 году за счет Европы

Леонид Михельсон
Леонид Михельсон
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Леонид Михельсон. Архивное фото
СТАМБУЛ, 30 окт - РИА Новости. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в мире вырастет на 4% в 2025 году из-за резкого роста в Европе, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.
"В среднем рынок СПГ растет на где-то около 2% в год. Но из-за резкого спроса в Европе в этом году ожидается рост потребления порядка 4%", - сказал он.
Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В "Газпроме" оценили вклад России, Катара и США в рост предложения СПГ
28 октября, 17:55
 
