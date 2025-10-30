Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 30 октября: иностранные СМИ допустят к местам окружения ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:11 30.10.2025
Спецоперация, 30 октября: иностранные СМИ допустят к местам окружения ВСУ
Спецоперация, 30 октября: иностранные СМИ допустят к местам окружения ВСУ
Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в... РИА Новости, 30.10.2025
Спецоперация, 30 октября: иностранные СМИ допустят к местам окружения ВСУ

Военнослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ.
ВС РФ освободили населенные пункты Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области. Украинские войска потеряли до 1485 военнослужащих, два танка и 9 бронемашины за сутки, сообщило российское оборонное ведомство.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.10.2025

Путин пригласил иностранные СМИ в районы блокировки ВСУ

Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ, сообщило ведомство. Также в ведомстве отметили, что командование ВС РФ готово на 5-6 часов прекратить боевые действия для доступа зарубежных журналистов в районы, где заблокированы ВСУ.

ВС РФ освободили Садовое и Красногорское

Российская группировка войск "Запад" освободила Садовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве рассказали о том, что бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Красногорское в Запорожской области.

ВСУ потеряли до 1485 военных и 2 танка

Украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих, два танка и девять бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142-х районах.
Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Также, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщило Минобороны РФ.
ПВО сбила 170 украинский БПЛА над Россией за ночь

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 48 – над территорией Брянской области, 21 – над территорией Воронежской области, 16 – над территорией Нижегородской области, 15 – над территорией Калужской области, 14 – над территорией Ростовской области, десять – над территорией Курской области, девять – над территорией Московского региона, в том числе шесть летевших на Москву, девять – над территорией Тульской области, пять – над территорией Рязанской области, пять – над территорией Волгоградской области, пять – над территорией Новгородской области, четыре – над территорией Белгородской области, четыре – над территорией Орловской области, четыре – над территорией Республики Крым и один – над территорией Липецкой области.

Обстановка на активных направлениях СВО

Российские Вооружённые силы продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ в Купянске в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
Российская группировка войск "Запад" пресекла две попытки ВСУ деблокировать свои окружённые подразделения с помощью контратак со стороны Петровки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали о том, что ВСУ попытались уничтожить 12 своих солдат, которые собирались сдаться в плен в районе Петропавловки в Харьковской области, спастись удалось троим.
Российские подразделения группировки "Центр" отбили девять попыток ВСУ атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, а также пресекли очередную попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Удобства ВСУ около кладбища

Украинские военнослужащие в Волчанске организовали позиции около кладбища и на территории учебных заведений, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Дополнительный курс истории

Спецназ "Ахмат", действующий в составе группировки войск "Север", начал охоту на расчет немецких снайперов, находящихся в зоне СВО, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".
Командир уточнил, что есть информация о том, как в Германии распространяют листовки с объявлением о наборе в иностранный легион и с призывами взять реванш за поражение во Второй мировой войне.

Зверства ВСУ в зоне спецоперации

Украинские боевики обстреляли дом мирных жителей на запорожском направлении, в результате чего погибли и пострадали жильцы дома, рассказал РИА Новости помощник гранатомётчика группировки войск "Восток" с позывным "Зуб".
