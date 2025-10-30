МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ.

ВС РФ освободили населенные пункты Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области . Украинские войска потеряли до 1485 военнослужащих, два танка и 9 бронемашины за сутки, сообщило российское оборонное ведомство.

Путин пригласил иностранные СМИ в районы блокировки ВСУ

Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске Димитрове , Купянске, где заблокированы ВСУ , сообщило ведомство. Также в ведомстве отметили, что командование ВС РФ готово на 5-6 часов прекратить боевые действия для доступа зарубежных журналистов в районы, где заблокированы ВСУ.

ВС РФ освободили Садовое и Красногорское

Российская группировка войск "Запад" освободила Садовое в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Также в ведомстве рассказали о том, что бойцы группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Красногорское в Запорожской области.

ВСУ потеряли до 1485 военных и 2 танка

Украинские войска за сутки потеряли до 1485 военнослужащих, два танка и девять бронемашин, следует из сводки Минобороны России. ВС РФ нанесли поражение местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам железнодорожной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142-х районах.

Кроме того, за сутки средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 192 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Также, в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России, сегодня ночью Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим их работу, и военным аэродромам.

Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщило Минобороны РФ.

ПВО сбила 170 украинский БПЛА над Россией за ночь

Обстановка на активных направлениях СВО

Российские Вооружённые силы продолжают уничтожение окружённых формирований ВСУ в Купянске в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Российская группировка войск "Запад" пресекла две попытки ВСУ деблокировать свои окружённые подразделения с помощью контратак со стороны Петровки в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве рассказали о том, что ВСУ попытались уничтожить 12 своих солдат, которые собирались сдаться в плен в районе Петропавловки в Харьковской области, спастись удалось троим.

Российские подразделения группировки "Центр" отбили девять попыток ВСУ атаковать позиции российских войск и вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, а также пресекли очередную попытку деблокировать окруженную группировку ВСУ со стороны Гришино в ДНР , сообщило в четверг Минобороны РФ.

Удобства ВСУ около кладбища

Украинские военнослужащие в Волчанске организовали позиции около кладбища и на территории учебных заведений, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Дополнительный курс истории

Спецназ "Ахмат", действующий в составе группировки войск "Север", начал охоту на расчет немецких снайперов, находящихся в зоне СВО, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".

Командир уточнил, что есть информация о том, как в Германии распространяют листовки с объявлением о наборе в иностранный легион и с призывами взять реванш за поражение во Второй мировой войне.

