ВС России ликвидировали до 20 бойцов егерской бригады ВСУ в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 30.10.2025
ВС России ликвидировали до 20 бойцов егерской бригады ВСУ в Сумской области
ВС России ликвидировали до 20 бойцов егерской бригады ВСУ в Сумской области
ВСУ потеряли до 20 бойцов 71-й егерской бригады и до четырех единиц техники на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 30.10.2025
ВС России ликвидировали до 20 бойцов егерской бригады ВСУ в Сумской области

ВС РФ ликвидировали до 20 бойцов 71-й егерской бригады ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли до 20 бойцов 71-й егерской бригады и до четырех единиц техники на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Кияницы уничтожен пункт временной дислокации 71-й отдельной егерской бригады ВСУ. Потери противника составили до двух десятков человек убитыми и ранеными, а также до четырех единиц техники", - сказал собеседник агентства.
ВСУ потеряли более десяти боевиков в районе Отрадного
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
