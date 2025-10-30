https://ria.ru/20251030/spetsoperatsiya-2051696022.html
ВС России ликвидировали до 20 бойцов егерской бригады ВСУ в Сумской области
ВС России ликвидировали до 20 бойцов егерской бригады ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.10.2025
ВС России ликвидировали до 20 бойцов егерской бригады ВСУ в Сумской области
ВСУ потеряли до 20 бойцов 71-й егерской бригады и до четырех единиц техники на сумском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 30.10.2025
ВС России ликвидировали до 20 бойцов егерской бригады ВСУ в Сумской области
ВС РФ ликвидировали до 20 бойцов 71-й егерской бригады ВСУ в Сумской области