Спецназ "Ахмат" начал охоту на немецкий расчет снайперов, заявил командир
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 30.10.2025
Спецназ "Ахмат" начал охоту на немецкий расчет снайперов, заявил командир
Спецназ "Ахмат", действующий в составе группировки войск "Север", начал охоту на расчет немецких снайперов, находящихся в зоне СВО, заявил РИА Новости командир...
Специальная военная операция на Украине, Германия
Спецназ "Ахмат" начал охоту на немецкий расчет снайперов, заявил командир

Спецназ "Ахмат" начал охоту на немецкий расчет снайперов в зоне СВО

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
КУРСК, 30 окт - РИА Новости. Спецназ "Ахмат", действующий в составе группировки войск "Север", начал охоту на расчет немецких снайперов, находящихся в зоне СВО, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".
Ранее "Аид" сообщил, что бойцы "Ахмата" выявили в радиоперехватах немецкую речь.
Боевая работа расчетов САУ Пион ВС РФ
Российский боец рассказал об особенностях САУ "Пион"
Вчера, 05:21
"Уже более месяца мы ищем один немецкий расчёт снайперов, которые аккуратно, но пытаются заходить работать, но их постигнет всё то же самое, что постигает любого немца, который вступает на русскую землю, останется в черноземе", - сказал "Аид".
Командир уточнил, что есть информация о том, как в Германии распространяют листовки с объявлением о наборе в иностранный легион и с призывами взять реванш за поражение во Второй мировой войне.
"Я читал в Интернете, как по Германии развешивали объявления о наборе в иностранный легион с надписью "Возьмите реванш за 45-ый". Захотели реванша немцы, ну хорошо, будет им реванш. Закончат, как и их деды. Я думаю, там ещё не всех раскопали, остатки Третьего рейха. Рядом с дедами и лягут", - добавил "Аид".
Он предостерег наемников от поездок в зону спецоперации.
"Это не сафари, куда они могут приехать пострелять людей, здесь это работает в обе стороны", - заключил командир.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
ВСУ бросают в бой последние резервы, рассказал боец
Вчера, 05:19
 
Специальная военная операция на Украине, Германия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
