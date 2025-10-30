Спецназ "Ахмат" начал охоту на немецкий расчет снайперов, заявил командир

КУРСК, 30 окт - РИА Новости. Спецназ "Ахмат", действующий в составе группировки войск "Север", начал охоту на расчет немецких снайперов, находящихся в зоне СВО, заявил РИА Новости командир одной из групп спецназа с позывным "Аид".

Ранее "Аид" сообщил, что бойцы "Ахмата" выявили в радиоперехватах немецкую речь.

"Уже более месяца мы ищем один немецкий расчёт снайперов, которые аккуратно, но пытаются заходить работать, но их постигнет всё то же самое, что постигает любого немца, который вступает на русскую землю, останется в черноземе", - сказал "Аид".

Командир уточнил, что есть информация о том, как в Германии распространяют листовки с объявлением о наборе в иностранный легион и с призывами взять реванш за поражение во Второй мировой войне.

"Я читал в Интернете, как по Германии развешивали объявления о наборе в иностранный легион с надписью "Возьмите реванш за 45-ый". Захотели реванша немцы, ну хорошо, будет им реванш. Закончат, как и их деды. Я думаю, там ещё не всех раскопали, остатки Третьего рейха. Рядом с дедами и лягут", - добавил "Аид".

Он предостерег наемников от поездок в зону спецоперации.