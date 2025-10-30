Рейтинг@Mail.ru
Спаллетти возглавил "Ювентус"
Футбол
 
20:30 30.10.2025 (обновлено: 20:45 30.10.2025)
Спаллетти возглавил "Ювентус"
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил на своем официальном сайте о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Экс-тренер "Зенита" и сборной Италии Спаллетти возглавил "Ювентус"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил на своем официальном сайте о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды.
Спаллетти подписал контракт до конца текущего сезона. Ранее журналист Николо Скира сообщил, что зарплата итальянца в "Ювентусе" составит 3 млн евро в год.
Специалист сменил на посту главного тренера Игора Тудора, который был отправлен в отставку в понедельник. Под руководством хорвата туринцы не могли победить на протяжении восьми матчей. "Ювентус" занимает седьмое место в таблице Серии А.
Спаллетти 66 лет. 8 июня он объявил об уходе с поста главного тренера сборной Италии. Специалист с 2009 по 2014 год возглавлял петербургский "Зенит". Вместе с "сине-бело-голубыми" он два раза выиграл чемпионат России и по разу Кубок и Суперкубок страны. С "Наполи" Спаллетти стал чемпионом Италии. Также он возглавлял "Эмполи", "Сампдорию", "Удинезе", "Анкону", "Рому" и "Интер".
Футболисты Ювентуса - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
"Ювентус" обыграл "Удинезе" в первом матче после увольнения Тудора
