Спаллетти возглавил "Ювентус"
Спаллетти возглавил "Ювентус"
Итальянский футбольный клуб "Ювентус" объявил на своем официальном сайте о назначении Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. РИА Новости Спорт, 30.10.2025
футбол
зенит
лучано спаллетти
спорт
ювентус
серия а (чемпионат италии по футболу)
наполи
Футбол, Зенит, Лучано Спаллетти, Спорт, Ювентус, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Наполи
