Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили заявление Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/sovfed-2051879782.html
В Совфеде оценили заявление Трампа о ядерных испытаниях
В Совфеде оценили заявление Трампа о ядерных испытаниях - РИА Новости, 30.10.2025
В Совфеде оценили заявление Трампа о ядерных испытаниях
Заявление президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях выглядит как попытка привлечь к себе внимание, нежели осознанный шаг в сфере стратегической... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T16:31:00+03:00
2025-10-30T16:31:00+03:00
в мире
сша
донецкая народная республика
дональд трамп
наталья никонорова
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_0:116:3072:1844_1920x0_80_0_0_d27fbe72e25149ff567e8dee0df7e5ec.jpg
https://ria.ru/20251030/kreml-2051827355.html
сша
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/12/2049054639_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_f4f1b7eef949a1344279a5cb2e484dc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, донецкая народная республика, дональд трамп, наталья никонорова, совет федерации рф
В мире, США, Донецкая Народная Республика, Дональд Трамп, Наталья Никонорова, Совет Федерации РФ
В Совфеде оценили заявление Трампа о ядерных испытаниях

Никонорова назвала слова Трампа о ядерных испытаниях попыткой привлечь внимание

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях выглядит как попытка привлечь к себе внимание, нежели осознанный шаг в сфере стратегической безопасности, заявила РИА Новости экс-глава МИД ДНР, зампред международного комитета Совфеда Наталья Никонорова.
Ранее Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Заявление Дональда Трампа о том, что США будут "проводить испытания на равных с другими странами" выглядит скорее, как попытка привлечь к себе внимание, чем как осознанный шаг в сфере стратегической безопасности. Думается, что президент США делает ставку на демонстративную риторику силы, не задумываясь о последствиях для глобальной стабильности", - сказала Никонорова.
Сенатор отметила, что попытка США оправдать подобные шаги ссылками на развитие российских систем "Буревестник" и "Посейдон" выглядит неубедительно, так как российские проекты направлены, прежде всего, на поддержание стратегического баланса.
"Если США все же реализуют заявления Трампа, то тогда они будут действовать в нарушение взятых на себя обязательств, например, действует введенный Америкой же в 1992 году мораторий на испытание ядерного оружия. Москва не соревнуется в эффектных заявлениях, наша страна последовательно укрепляет собственную оборону, руководствуясь принципом недопущения агрессии и сохранения глобального паритета", - констатировала Никонорова.
Ракета Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
Вчера, 13:14
 
В миреСШАДонецкая Народная РеспубликаДональд ТрампНаталья НиконороваСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала