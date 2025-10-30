В Совфеде оценили заявление Трампа о ядерных испытаниях

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях выглядит как попытка привлечь к себе внимание, нежели осознанный шаг в сфере стратегической безопасности, заявила РИА Новости экс-глава МИД ДНР, зампред международного комитета Совфеда Наталья Никонорова.

Сенатор отметила, что попытка США оправдать подобные шаги ссылками на развитие российских систем "Буревестник" и "Посейдон" выглядит неубедительно, так как российские проекты направлены, прежде всего, на поддержание стратегического баланса.