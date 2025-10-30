https://ria.ru/20251030/sovfed-2051879782.html
В Совфеде оценили заявление Трампа о ядерных испытаниях
В Совфеде оценили заявление Трампа о ядерных испытаниях
В Совфеде оценили заявление Трампа о ядерных испытаниях
Никонорова назвала слова Трампа о ядерных испытаниях попыткой привлечь внимание
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа о ядерных испытаниях выглядит как попытка привлечь к себе внимание, нежели осознанный шаг в сфере стратегической безопасности, заявила РИА Новости экс-глава МИД ДНР, зампред международного комитета Совфеда Наталья Никонорова.
Ранее Трамп
поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США
есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Заявление Дональда Трампа о том, что США будут "проводить испытания на равных с другими странами" выглядит скорее, как попытка привлечь к себе внимание, чем как осознанный шаг в сфере стратегической безопасности. Думается, что президент США делает ставку на демонстративную риторику силы, не задумываясь о последствиях для глобальной стабильности", - сказала Никонорова
.
Сенатор отметила, что попытка США оправдать подобные шаги ссылками на развитие российских систем "Буревестник" и "Посейдон" выглядит неубедительно, так как российские проекты направлены, прежде всего, на поддержание стратегического баланса.
"Если США все же реализуют заявления Трампа, то тогда они будут действовать в нарушение взятых на себя обязательств, например, действует введенный Америкой
же в 1992 году мораторий на испытание ядерного оружия. Москва
не соревнуется в эффектных заявлениях, наша страна последовательно укрепляет собственную оборону, руководствуясь принципом недопущения агрессии и сохранения глобального паритета", - констатировала Никонорова.