В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке БПЛА
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке БПЛА - РИА Новости, 30.10.2025
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке БПЛА
Сотрудник АПХ "Мираторг" получил травмы в результате атаки беспилотников на территорию предприятия в селе Хоромное Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T21:07:00+03:00
2025-10-30T21:07:00+03:00
2025-10-30T21:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
александр богомаз
мираторг
вооруженные силы украины
происшествия
россия
брянская область
климовский район
россия
Новости
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке БПЛА
В Брянской области сотрудник АПХ «Мираторг» пострадал при атаке дронов ВСУ