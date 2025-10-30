Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 30.10.2025
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке БПЛА
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке БПЛА - РИА Новости, 30.10.2025
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке БПЛА
Сотрудник АПХ "Мираторг" получил травмы в результате атаки беспилотников на территорию предприятия в селе Хоромное Брянской области, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.10.2025
специальная военная операция на украине
брянская область
климовский район
александр богомаз
мираторг
вооруженные силы украины
происшествия
россия
брянская область
климовский район
россия
брянская область, климовский район, александр богомаз, мираторг, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Мираторг, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
В Брянской области сотрудник "Мираторга" пострадал при атаке БПЛА

В Брянской области сотрудник АПХ «Мираторг» пострадал при атаке дронов ВСУ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Сотрудник АПХ "Мираторг" получил травмы в результате атаки беспилотников на территорию предприятия в селе Хоромное Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами-камикадзе территорию АПХ "Мираторг" в селе Хоромное Климовского района. К сожалению, сотрудник предприятия получил травмы и контузию", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что мужчине была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь.
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазМираторгВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
