Си Цзиньпин и Трамп договорились о сотрудничестве в торговле и энергетике
09:51 30.10.2025
Си Цзиньпин и Трамп договорились о сотрудничестве в торговле и энергетике
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщает... РИА Новости, 30.10.2025
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
китай
сша
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
© AP Photo / Mark SchiefelbeinВстреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея
ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Главы двух государств договорились укреплять сотрудничество в таких областях, как торговля и экономика, энергетика, а также содействовать культурным и гуманитарным обменам", - сказано в сообщении ТВ.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Трамп объяснил снижение пошлин против Китая
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
 
 
