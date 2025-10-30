Си Цзиньпин и Трамп договорились о сотрудничестве в торговле и энергетике

ПЕКИН, 30 окт - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп договорились укреплять сотрудничество в торгово-экономической и энергетической сферах, сообщает Центральное телевидение Китая.

"Главы двух государств договорились укреплять сотрудничество в таких областях, как торговля и экономика, энергетика, а также содействовать культурным и гуманитарным обменам", - сказано в сообщении ТВ.