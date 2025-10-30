Рейтинг@Mail.ru
30.10.2025
15:06 30.10.2025
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
в мире, сша, россия, дональд трамп, леонид слуцкий (политик), владимир путин, госдума рф
Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Официальное объявление президентом США Дональдом Трампом о возобновлении ядерных испытаний может привести к хаосу в сфере стратегической стабильности, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия. Он также отметил, что у США есть испытательные полигоны для ядерного оружия, подробности о тестах будут объявлены позже.
"Официальное объявление Трампом о возобновлении ядерных испытаний может привести к хаосу в сфере стратегической стабильности. Россия до сих пор придерживается добровольного моратория на ядерные испытания, хотя и дератифицировала ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний - ред.). В этом контексте заявления Трампа о том, что, мол, "все проводят испытания" – бездоказательны и безосновательны. Стоит понимать, что такое решение Соединенных Штатов вполне может открыть, если перефразировать, "ядерный чемоданчик Пандоры", - сказал Слуцкий.
Депутат добавил, что на этом фоне инициатива президента России Владимира Путина по взаимному сохранению обязательств в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) еще на год после истечения срока его действия 5 февраля 2026 года приобретает еще большую актуальность.
"Американская сторона не должна уходить здесь от ответа и отреагировать как можно быстрее", - заключил парламентарий.
Ракета Буревестник - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Кремле ответили на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
