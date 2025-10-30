Слуцкий прокомментировал заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Официальное объявление президентом США Дональдом Трампом о возобновлении ядерных испытаний может привести к хаосу в сфере стратегической стабильности, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Американская сторона не должна уходить здесь от ответа и отреагировать как можно быстрее", - заключил парламентарий.