Украинский музыкант попытался оправдаться за слова о перевороте в Киеве
Украинский музыкант попытался оправдаться за слова о перевороте в Киеве - РИА Новости, 30.10.2025
Украинский музыкант попытался оправдаться за слова о перевороте в Киеве
Лидер украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка попытался оправдаться за свое недавнее заявление о желательности военного переворота в Киеве - он... РИА Новости, 30.10.2025
2025-10-30T17:05:00+03:00
2025-10-30T17:05:00+03:00
2025-10-30T17:05:00+03:00
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка попытался оправдаться за свое недавнее заявление о желательности военного переворота в Киеве - он утверждает, что те слова были искажены, чтобы выставить его в невыгодном свете.
За то, чтобы поставить у власти в Киеве
"нормального военного или даже допустить к политике только военных", которые прошли боевые действия, Скрипка
высказался в опубликованном 22 октября интервью украинскому телеканалу "Апостроф".
Спустя восемь дней музыкант заявил, что за прошедшее десятилетие против него была осуществлена целая серия "мощных информационных атак". "В последние дни в инфопространстве разворачивается одна из них - распространяется искаженная информация, будто я призываю к военному перевороту. Это, конечно, откровенный бред", - приводит слова Скрипки украинское издание "Страна.ua
".
Музыкант утверждает, что его слова на "Апострофе" были вырваны из контекста и намеренно искажены. Вместе с тем издание напоминает, что такого рода заявления подпадают под уголовную статью о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя или к захвату власти, а наказание по этой статье предусматривает до трех лет ограничения свободы, иногда с конфискацией имущества.