Украинский музыкант попытался оправдаться за слова о перевороте в Киеве

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лидер украинской рок-группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка попытался оправдаться за свое недавнее заявление о желательности военного переворота в Киеве - он утверждает, что те слова были искажены, чтобы выставить его в невыгодном свете.

Музыкант утверждает, что его слова на "Апострофе" были вырваны из контекста и намеренно искажены. Вместе с тем издание напоминает, что такого рода заявления подпадают под уголовную статью о публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя или к захвату власти, а наказание по этой статье предусматривает до трех лет ограничения свободы, иногда с конфискацией имущества.