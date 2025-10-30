Рейтинг@Mail.ru
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
22:41 30.10.2025
https://ria.ru/20251030/sinner-2051973502.html
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Париже
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Париже - РИА Новости Спорт, 30.10.2025
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Париже
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 РИА Новости Спорт, 30.10.2025
2025-10-30T22:41:00+03:00
2025-10-30T22:41:00+03:00
теннис
спорт
янник синнер
франсиско черундоло
атр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968500469_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_6f9acf89c007c59c040b40be64c591ac.jpg
атр
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968500469_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_743ed30efa3c9b3dbfc597ad89d622ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, янник синнер, франсиско черундоло, атр
Теннис, Спорт, Янник Синнер, Франсиско Черундоло, АТР
Синнер вышел в четвертьфинал "Мастерса" в Париже

Синнер пробился в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже

© Соцсети спортсменаЯнник Синнер
Янник Синнер - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© Соцсети спортсмена
Читать в
Дзен
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Париже, призовой фонд которого превышает 6,1 млн евро.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу итальянца, который является второй ракеткой мира. Черундоло занимает 21-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Матч продолжался 1 час 25 минут.
В четвертьфинале Синнер встретится с американцем Беном Шелтоном (7).
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Rolex Paris Masters
30 октября 2025 • начало в 21:10
Завершен
Франциско Черундоло
0 : 25:71:6
Янник Синнер
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортЯнник СиннерФрансиско ЧерундолоАТР
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Авангард
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Барыс
    7
    4
  • Футбол
    Закончен (П)
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    1
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Спартак Москва
    Автомобилист
    1
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    ЦСКА
    Лада
    3
    0
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала